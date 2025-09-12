Salut confirma casos de tuberculosi a l'institut ocupat de Badalona: descarta que siguin contagiosos
- Salut vol donar un missatge de tranquil·litat perquè els afectats ja han començat un tractament mèdic
- L'Ajuntament manté la petició de desallotjament, però no hi ha alerta sanitària
Salut descarta que la desena de casos de tuberculosi que van detectar a la nau ocupada a Badalona siguin contagiosos. El subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha confirmat aquest divendres que la desena de casos de tuberculosi detectats entre els ocupes de l'antic institut B9 de Badalona han començat el tractament amb antibiòtics. Segons Mendioroz, no són contagiosos i la situació està “bastant controlada”, tot i que no es pot considerar “tancada” perquè els símptomes poden aparèixer mesos o anys després.
“💊 Salut diu que els casos de tuberculosi detectats a Badalona ja han començat el tractament i no són contagiosos pic.twitter.com/vhbh32S6OP“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 12, 2025
Salut ha informat que els contagis s’han produït dins del centre per convivència, però no es considera un brot, ja que el nombre de casos no compleix els criteris tècnics. Alguns dels afectats ja van arribar al B9 amb la malaltia activa i han estat seguits per Salut Pública.
L'Ajuntament insisteix en el desallotjament
L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, titlla d'"irresponsabilitat" que el Departament de Salut no hagi informat l'Ajuntament de Badalona sobre els casos de tuberculosi que s'haurien detectat a l'antic Institut B9 de la localitat, on viuen entre 400 i 500 persones de manera irregular.
L'espai està en procés de desallotjament des de l'any 2023, en la que hauria de ser l'actuació d'aquest tipus més gran que s'ha fet mai a Catalunya, segons l'alcalde.
“🗣️Albiol titlla d'"irresponsabilitat" que @salutcat no hagi informat l'@AjBadalona dels casos de tuberculosi— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 12, 2025
L'alcalde descarta desallotjar l'antic Institut B9, però tampoc en sortirà ningú pic.twitter.com/Tsft0k1Ejf“
Albiol ha anunciat que tira endavant el desallotjament pel qual estan treballant "de manera discreta", i que aquest mateix mes d'agost el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) havia validat la desocupació de l'espai.
El consistori fa dos anys que reclama judicialment el desallotjament del centre, que considera un focus de conflictes, tràfic de drogues i prostitució. Tot i que els tribunals han autoritzat el desallotjament, encara no s’ha executat.