La inflació puja al 2,4% a Catalunya a l'agost
- La inflació a Catalunya va pujar una dècima a l'agost segons les dades publicades per l'INE
- L'estabilitat del preu de l'electricitat ha compensat l'encariment dels carburants
La inflació va repuntar lleugerament a l'agost, de fet, ho ha fet una dècima a l'agost a Catalunya, fins a situar-se en el 2,4% respecte de l'any anterior, segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta del tercer mes consecutiu amb un augment interanual dels preus, i situa l'indicador en el nivell més alt des del febrer.
Tot i l'increment, la taxa catalana es manté per sota de la mitjana estatal, on l'Índex de Preus de Consum (IPC) es va mantenir estable en el 2,7%, la mateixa taxa que al juliol.
L'electricitat modera l'impacte dels carburants
L'estabilitat dels preus de l'electricitat ha estat clau per compensar la pressió a l'alça dels carburants, que han registrat un augment interanual. En canvi, els aliments i les begudes no alcohòliques han continuat la seva tendència a la baixa.
La inflació subjacent, que exclou els productes energètics i els aliments frescos, s'ha mantingut en el 2,4%, una dècima més que el mes anterior.