Pepe Álvarez (UGT) acusa Junts d'"alinear-se amb la patronal més carca" amb la reducció de jornada
- El secretari general aposta per tornar a presentar l'avantprojecte de llei "seguint el mateix camí"
- El sindicalista demana als tribunals que respectin la llengua catalana
El secretari general de la Unió General de Treballadors (UGT), Pepe Álvarez, ha carregat contra Junts després que votés dimecres l'esmena a la totalitat i fes decaure l'avantprojecte de llei per reduir la jornada laboral a les 37,5 hores.
En una entrevista al Cafè d'Idees, Álvarez ha acusat Junts d'"alinear-se amb la patronal més carca d'Espanya, amb els que no volen sentir a parlar res de Catalunya".
"Junts ha de baixar de la moto. Ha de trepitjar carrer", ha afirmat el secretari general d'UGT. A banda, s'ha mostrat molt crític amb Míriam Nogueras, portaveu de la formació al Congrés, a qui ha qualificat de "prepotent": "No li agraden els sindicats catalans".
El sindicalista creu que tant Junts, PP i VOX que van votar en contra de la reducció de jornada no tenen arguments per oposar-se a la mesura. "Alguna gent ha volgut donar una bufetada al Govern de Sánchez i l'ha donat als 12,5 milions de treballadors a Espanya i 2,5 milions a Catalunya", ha sostingut Álvarez en referència a les persones que s'haurien beneficiat amb la reducció horària.
El màxim responsable de la UGT ha advertit als partits de dretes que el "cabreig i la indignació de la gent és majúscul" i que els pot obligar a rectificar posant d'exemple del cas del decret òmnibus que apujava les pensions.
Per aquest motiu, Álvarez ha reclamat al govern espanyol que torni a presentar l'avantprojecte de llei de reducció de jornada "seguint el mateix camí que aquest", així com que endureixin el control horari per acabar amb les hores extres sense remunerar.
Sobre l'oposició frontal de la patronal a negociar la mesura, ha assenyalat que els empresaris s'asseuran a dialogar quan vegin que la llei s'accepta a tràmit al Congrés. En aquesta línia, ha destacat el paper de Josep Sánchez-Llibre, president de Foment del Treball, per influir en el vot en contra de Junts. "És un dels que ha tingut més oportunitats d'anar a Waterloo", ha apuntat en referència a visites que hauria fet al president del partit Carles Puigdemont.
Demana respecte pel català
El secretari general de la UGT ha demanat als tribunals de justícia que respectin la llengua catalana. "Les sentències són més polítiques que jurídiques", ha sostingut sobre la recent resolució judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha anul·lat part del decret que blindava el català com a llengua vehicular de l'educació.
Davant la sentència, Álvarez ha donat suport que la Generalitat recorri contra la decisió com la "manera adequada que s'ha de fer". A més, és partidari que es promocioni l'idioma, especialment en els centres de treball i ha posat l'èmfasi en sectors com l'hostaleria i el comerç.
Estrès en el sector financer
Sobre l'OPA del BBVA al banc Sabadell que es troba en la fase final d'acceptació, el líder de la UGT ha alertat sobre l'increment de l'estrès en els treballadors del sector si prospera la fusió. "Les baixes i malalties a conseqüència de l'estrès estan presents cada dia", ha assegurat perquè ha dit que Espanya és el país de la UE on les entitats bancàries tenen més clients per nombre de treballadors.
En aquest sentit, ha apuntat que amb l'èxit de l'operació "l'estrès pujarà, perquè es reduiran les plantilles, es tancaran oficines i hi haurà menys capacitat per atendre la gent personalment".
Des del sindicat consideren que serà un "desastre" si l'OPA prospera amb conseqüències per a treballadors, clients i petites i mitjanes empreses.