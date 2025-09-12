'El falsificador': el jove jueu que va enganyar els nazis
- Cioma Schönhaus és el jove que va desafiar els nazis amb un sorprenent talent per a la falsificació
Berlín, 1942. El règim nazi controla cada racó de la ciutat, la persecució contra la comunitat jueva s’intensifica i la deportació sembla inevitable. Enmig d’aquest escenari asfixiant, un jove de només 21 anys decideix plantar cara al destí que li volen imposar. El seu nom és Cioma Schönhaus, i la seva història real és la base de El falsificador, el film que ja pots veure a RTVE Play Catalunya.
Lluny de deixar-se vèncer per la por, Schönhaus utilitza l’única arma que té al seu abast: l’enginy. Assumint la identitat d’un oficial de la marina alemanya, aconsegueix escapar dels nazis i descobreix que té un talent inesperat: la falsificació. A partir d’aquell moment, no només crearà passaports i documents falsos per salvar-se ell mateix, sinó que ajudarà també molts altres perseguits a esquivar la deportació.
Basada en fets reals
La pel·lícula, basada en fets reals, retrata amb intensitat i sensibilitat la lluita d’un jove que es nega a renunciar a la vida, fins i tot en el context més hostil. El falsificador combina el suspens d’una fugida constant amb el retrat humà d’un protagonista que, amb humor i vitalitat, es resisteix a perdre la seva identitat malgrat viure ocult sota moltes altres.
A través d’una posada en escena cuidada i interpretacions plenes de matisos, el film convida a reflexionar sobre la resistència individual, la importància de la identitat i el poder de l’esperança en temps de barbàrie. És, alhora, un relat històric i un cant a la vida, que commou i inspira.
Amb El falsificador, RTVE Play Catalunya ofereix als espectadors una història colpidora i vibrant que posa rostre i veu a una part menys coneguda de la resistència jueva a la Segona Guerra Mundial. Una mirada diferent d'un període marcat per l’horror, però també per la valentia d’aquells que es van atrevir a desafiar el sistema més opressor.
Ja disponible, en català, a RTVE Play Catalunya.