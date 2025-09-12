El consell del Banc Sabadell rebutja per unanimitat l'opa del BBVA
- L'entitat catalana denuncia que l'oferta infravalora el seu projecte i genera incertesa sobre el futur de la fusió
El Consell d'Administració del Banc Sabadell ha comunicat aquest divendres el seu rebuig per unanimitat a l'oferta pública d'adquisició (opa) llançada pel BBVA, que va obtenir la setmana passada el vistiplau de la Comissió Nacional dels Mercats de Valors (CNMV), per la qual cosa ha recomanat als seus accionistes que no acudeixin.
"El consell per unanimitat rebutja l'oferta i, en conseqüència, considera que la millor opció per als accionistes de Banc Sabadell és no acceptar-la", ha assegurat l'entitat en un comunicat publicat en la CNMV. La decisió ha comptat amb el vot a favor de tots els consellers, excepte el de David Martínez (del qual s'especulava que pogués estar a favor), que finalment s'ha abstingut.
En una roda de premsa, el president de l'entitat catalana, Josep Oliu, ha insistit amb els arguments per convèncer els accionistes a rebutjar l'operació si no volen perdre diners. "És una oferta hostil sense prima i molt per sota del valor del banc en solitari", ha afirmat Oliu. També ha afegit que també implicaria la renúncia a cobrar els dividends de la venda de la filial britànica TSB i que pels residents físics i jurídics espanyols implica pagar uns impostos que fan poc atractiu l'intercanvi d'accions. El president del Sabadell ha conclòs: "Aquesta oferta que va néixer morta només falta que l'enterrin els accionistes".
“🏦 Josep Oliu, president del @BancSabadell, recomana als seus accionistes no adherir-se a l'OPA del BBVA per no perdre diners.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 12, 2025
🗣️ "És una oferta hostil sense prima i molt per sota del valor del banc en solitari" | @RTVECatalunya
➕ Info: https://t.co/jJbD6p0OeC pic.twitter.com/Sk1Fa59OS9“
Precisament, l'èxit d'aquesta opa hostil està subjecte al 'sí' de més de la meitat dels drets de vot de les accions del Sabadell. Aquests han d'acceptar el bescanvi d'una acció de nova emissió del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Sabadell perquè BBVA es faci amb el control del 100% de l'entitat catalana.
Si no s'aconsegueix aquest 50% en el termini d'un mes, el president del BBVA, Carlos Torres Vila, ha assegurat que l'opa es declararia "no exitosa", perquè no tenen interès a quedar-se com a accionistes.
Considera que "s'infravalora molt significativament" el projecte
Amb aquest rebuig, el Consell d'Administració es posiciona així en la mateixa línia que el va fer en 2024, quan va al·legar que amb l'operació l'entitat pot perdre personal qualificat, clients i negocis.
En aquesta ocasió, considera el preu "no recull adequadament" el valor intrínsec de les accions de Sabadell, infravalorant "molt significativament" el projecte de l'entitat catalana. "Avui dia, el valor de mercat de les accions de Banc Sabadell és un 11% superior al preu de l'oferta de BBVA, per la qual cosa acceptant l'oferta un accionista perdria diners", puntualitza l'informe.
El mateix president de Banc Sabadell, Josep Oliu, va afirmar la setmana passada a través d'un comunicat que l'oferta feta pel BBVA als seus accionistes és "pobre" i ignora que el banc català s'ha revaloritzat i ha remunerat més als seus accionistes que BBVA en els últims 16 mesos.
"En efecte, el Consell d'Administració considera que la contraprestació és insuficient, està lluny del valor fonamental de Banc Sabadell i manca d'una prima de control sobre aquest valor. D'altra banda, la contraprestació és més desfavorable que l'oferta per BBVA en la seva proposta unilateral de fusió de 30 d'abril de 2024", continua el text.
Així, l'organisme s'ha mostrat confiat "plenament" en l'estratègia de creixement de l'entitat catalana i en la capacitat de complir els seus objectius financers i ha considerat que "l'estratègia de Banc Sabadell com a entitat independent generarà un major valor i superiors distribucions per als seus accionistes", conclouen.
UGT creu que si l'OPA prospera seria "un desastre"
Des de UGT consideren que serà un "desastre" si prospera l'OPA del BBVA al Sabadell i han alertat sobre l'increment de l'estrès en els treballadors del sector. "Les baixes i malalties a conseqüència de l'estrès estan presents cada dia", ha assegurat perquè ha dit que Espanya és el país de la UE on les entitats bancàries tenen més clients per nombre de treballadors.
“☕️ Pepe Álvarez (@UGT_Comunica) considera que serà un "desastre" si prospera l'OPA del BBVA al Sabadell.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 12, 2025
🗣️ "Amb aquesta fusió l'estrès pujarà, perquè reduirà les plantilles i es tancaran oficines" | @cafedidees_rtve
➕ Info: https://t.co/KIRwegaS7p pic.twitter.com/dNvaN7V5FA“
En aquest sentit, ha apuntat que amb l'èxit de l'operació "l'estrès pujarà, perquè es reduiran les plantilles, es tancaran oficines i hi haurà menys capacitat per atendre la gent personalment".
El Banc d'Espanya diu que l'opa al Sabadell "està durant molt més" del que li agradaria
El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha dit aquest divendres que l'opa del BBVA pel Sabadell "està durant molt més" del que li agradaria a la seva institució "per diferents raons" i que estan interessats en què el procés acabi "el més aviat possible".
“🏦El governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, assegura que s'està complint la normativa de l'OPA al @bancsabadell.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 12, 2025
🗣️ "És el moment dels accionistes i el consell d'administració del Sabadell havia de pronunciar-se"
➕ Info: https://t.co/jJbD6p0OeC pic.twitter.com/LHBmTmqD3L“
Alhora, Escrivá, assegura que s'està complint la normativa de l'OPA: "És el moment dels accionistes i el consell d'administració del Sabadell havia de pronunciar-se".