Alejandro Amenábar sobre 'El cautivo': "Trobar Cervantes ha sigut el gran repte d'aquesta pel·lícula"
- La pel·lícula El cautivo, protagonitzada per Julio Peña Fernández, s’estrena el divendres 12 de setembre
- El director Alejandro Amenábar narra els cinc anys que l'escriptor Miguel de Cervantes va passar empresonat a l'Alger
La història de Miguel de Cervantes arriba els cinemes aquest divendres 12 de setembre. La pel·lícula El cautivo narra els cinc anys que l’escriptor va passar empresonat a l’Alger. El director del film, Alejandro Amenábar, volia mostrar només una part de la vida de l'autor espanyol més famós de tots els temps i fugir de la biografia completa. “Fer la típica pel·lícula de Cervantes -va néixer, va viure i va morir- hauria estat el que tothom estudia a l’escola. (...) Jo volia conèixer l’ésser humà”, comenta el cineasta a El Cafè d'idees.
“Era un ésser humà ple de llum“
Per a Amenábar, Cervantes era una persona excepcional, amb la seva cara fosca: “Menteix, dubta, té un costat fràgil..., però era un ésser humà ple de llum”. “Trobar Cervantes ha sigut el gran repte d’aquesta pel·lícula”, assegura. Volia una persona jove amb “un poder d'atracció seductor” i que fos un rostre “nou” i “fresc”. La seva aposta ha sigut el jove Julio Peña Fernández sobre el qual diu que “és molt intel·ligent i intuïtiu”.
Miguel Rellán, Fernando Tejero i Alessandro Borghi completen el repartiment de El cautivo. L’actor italià, que interpreta Hasán Bajá, el governador d’Alger i captor de Cervantes, va ser una de les altres apostes d'Alejandro Amenábar. El cineasta explica que els seus coproductors italians li van dir que incorporés una persona coneguda a Itàlia i Borghi és una estrella allà. “Va capficar-se a interpretar el seu paper en castellà, malgrat que no parlava castellà”, assenyala.
Redescobrir Miguel de Cervantes
No se sap com era físicament Cervantes. No hi ha retrats seus com sí que hi ha de contemporanis seus com Diego Velázquez, Lope de Vega o Luis de Góngora. Segons comenta Amenábar a El Cafè d’idees, aquest aspecte li va resultar curiós i tot un repte: va haver de crear el personatge a partir de la descripció que el mateix escriptor fa al pròleg de Novelas ejemplares.
A més, el director ha pogut desmuntar alguns dels clixés i falsos mites que hi ha sobre l’autor com que no era manc: “El manco de Lepanto tenia el braç inutilitzat, però no era manc. També assenyala que als llibres que havia llegit sobre Miguel de Cervantes sempre hi havia el rumor sobre la seva homosexualitat. “Això el fa un personatge realment interessant i amb una lectura molt contemporània”, afirma.
Picades d’ullet a El Quijote
Alejandro Amenábar confessa que mai havia llegit El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha sencer, només alguns fragments a l’institut. Per això, quan va decidir fer la pel·lícula El cautivo el va llegir. “És meravellós. He descobert, sobretot, la ironia, la humanitat, la voluntat de conversa… i volia que això impregnarà la pel·lícula”, detalla. Malgrat que Cervantes va escriure El Quijote molts anys després del seu captiveri a l’Alger, el director i guionista volia que algunes escenes tinguessin picades d’ullet a la novel·la més coneguda de la literatura espanyola.
“Quan faig un projecte, odio repetir-me a mi mateix“
Després d’Àgora i Mientras dure la guerra Amenábar ha tornat a fer una pel·lícula històrica amb El cautivo. Tanmateix, assegura que la pròxima no serà d’aquest gènere. “Quan faig un projecte, odio repetir-me a mi mateix”, assenyala. Per a ell, el cinema, com la literatura per a Cervantes, significa evadir-se a altres llocs i altres gèneres. Això sí, segons diu, la idea de llibertat - física, intel·lectual i sexual - sempre està present en tots els seus films, siguin del gènere que siguin.