La manifestació a Barcelona perd força en una Diada marcada per la defensa del català
- 42.000 persones s'han manifestat arreu del territori, segons fonts policials, mentre que les entitats eleven la xifra a 100.000
- L'ANC fa una crida a "desobeir" la sentència del TSJC sobre el català a l'escola
La manifestació unitària per la Diada nacional a Barcelona perd força de nou. Si l'any passat la participació ja va ser baixa, aquest 11 de setembre torna a caure: unes 28.000 persones han sortit al carrer a Barcelona, més de la meitat que l'any passat. I lluny queden de les xifres del 2015, quan la GUB xifrava l'assistència en 1,5 milions de manifestants.
Un dels factors és probablement la pluja, que ha començat al migdia i ha obligat a suspendre o canviar el format de diversos actes. A Girona i Tortosa, però, la participació ha pujat. En total, 41.700 assistents s'hi han aplegat a les tres capitals, segons fonts oficials. Segons les entitats, però, la xifra s'eleva als 100.000.
“🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡 #Diada2025— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025
📢 28.000 assistents, segons la GUB, a la manifestació a Barcelona.
👉 L'any passat s'hi van aplegar 60.000 | @RTVECatalunya
📰 https://t.co/Gq94slT6V3 pic.twitter.com/yAjF4z8Tqb“
Les mobilitzacions han començat a les 17:14 h i estan convocades conjuntament per l‘ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, que centren el seu discurs aquesta Diada en la defensa del català.
Un missatge que ja s'ha fet escoltar als discursos del Govern i partits polítics durant les tradicionals ofrenes al monument a Rafael Casanova, reivindicant la llengua com a eina de cohesió social. Partits i entitats han fet una crida a sortir als carrers amb "més motius que mai", tot just un dia després de la sentència del TSJC sobre el català.
Cau la participació a Barcelona
La manifestació de la Diada a Barcelona ha arrencat al Pla de Palau. Al capdavant, una pancarta amb el lema "Més motius que mai. Independència". La manifestació, que ha comptat amb la meitat d'assistents que l'any passat, ha tingut la presència de membres de Junts i ERC.
Junts per Catalunya ha tornat a insistir que "no hi ha normalitat" a Catalunya tot recordant que Puigdemont i els exconsellers Puig i Comín continuen sense poder-se acollir a l'amnistia. En aquest sentit, ha acusat l'Estat de mantenir "una ofensiva contra Catalunya" i "contra el català".
“🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡 #Diada2025@JuntsXCat crida a sortir als carrers davant "l'ofensiva" de l'Estat contra Catalunya.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025
🗣️ Josep Rius: "Hi ha més motius que mai per tornar-se a manifestar" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/82B72xArcA“
ERC, per la seva banda, ha recordat que Catalunya continua sent una "nació viva" i ha reivindicat que "som un poble viu davant dels que ens volen dividits". Elisenda Alamany ha assegurat que continuaran treballant "des de la persistència" per aconseguir el seu projecte de futur per a Catalunya.
Un dels punts destacats de la manifestació és la participació per primer cop de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, qui ha defensat que cal "donar la cara davant els sectaris que volen fer fora part de l'independentisme" en unes breus declaracions a TV3 i Catalunya Ràdio.
Després d'un recorregut sense incidents destacables, la mobilització ha acabat amb una crida per part de l'ANC i la resta d'entitats independentistes a "desobeir" la sentència del TSJC sobre el català a l'escola. I acusen l'Estat "d'atacar" els drets de Catalunya.
“🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡 #Diada2025— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025
Lluís Llach fa una crida a "desobeir" la sentència del TSJC sobre el català.
🗣️ "El TSJC ha tornat a fer política contra Catalunya i el seu model d'escola" | @RTVECatalunya
📰 https://t.co/Gq94slT6V3 pic.twitter.com/ezIFCbbL3D“
"Si l'Estat i els seus tribunals volen imposar-nos aquesta sentència, desobeïm. Desobeïm a les aules, als carrers i a les institucions, perquè cap jutge ens ha de dir en quina llengua hem de parlar ni quina escola hem de tenir", ha dit el president de l'ANC, Lluís Llach.
D'altra banda, l'esquerra independentista ha sortit al carrer en una manifestació alternativa sota el lema 'El combat és sempre ara'. La protesta ha arrencat cap a les set de la tarda des de la plaça Urquinaona en direcció al Born i ha aplegat 1.200 persones segons la Guàrdia Urbana, més de 6.000 segons l'organització.
“🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡 #Diada2025— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025
La @cupnacional defensa la seva aposta com l'única capaç d'assolir "l'alliberament dels Països Catalans".
🗣️ Casadevall: "Malgrat els intents d'impulsar-nos una falsa normalitat en el país, hi som" | @RTVECatalunya
📰 https://t.co/Gq94slT6V3 pic.twitter.com/XbSOdAeptQ“
Els manifestants han cridat contra l'extrema dreta i l'Estat espanyol amb consignes com 'Ni Espanya ni França, països catalans', 'Fora feixistes dels nostres barris' o 'Independència, socialisme, feminisme'. La manifestació la convocaven organitzacions de l'esquerra independentista com Alerta Solidària, Arran, la CUP o Endavant.
Girona i Tortosa guanyen força
A Girona, s'hi han aplegat unes 12.000 persones, segons la Policia Local, gairebé el doble que l'any passat. Els manifestants han clamat que hi ha "més motius que mai" per a la independència i han cridat proclames com "escola en català, ara i sempre" o "puta Espanya". La mobilització ha sortit de la plaça Catalunya i ha caminat fins als jardins de la Devesa, on hi havia l'escenari de l'acte final, situat a la zona de La Copa.
“🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡🔴🟡 #Diada2025— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 11, 2025
📈 12.000 assistents a Girona, segons la Policia Municipal, gairebé el doble que l'any passat.
A Tortosa, els Mossos xifren la manifestació en 1.500 persones | @RTVECatalunya
📰 https://t.co/Gq94slT6V3 pic.twitter.com/LnVJsdUlEn“
D'altra banda, amb estelades i crits d'independència, la protesta a Tortosa també ha clamat per la defensa de la llengua catalana. La marxa ha sortit de la plaça de Gerard Vergés i des d'allà s'han dirigit a la confluència entre l'avinguda de Catalunya i el passeig de l'Ebre. Els Mossos d’Esquadra han xifrat en 1.500 els participants en la manifestació. En canvi, l'ANC eleva l'assistència fins a les 10.000 persones.
A Tarragona, s'hi han aplegat 2.800 assistents, segons fonts policials.