Les notícies de RTVE Catalunya
11 de setembre

DIADA 2025 | La defensa del català centra els discursos a l'ofrena floral a Rafael Casanova

Ofrena floral del Govern a monument de Barcelona durant la Diada. Salvador Illa presideix l'acte, amb membres del govern en vestimenta formal i un agent de seguretat present.
Beatriz Gálvez Garcés
Carlos Ortí
Un any més, aquest 11 de setembre, els actes institucionals han arrencat amb la tradicional ofrena floral davant el monument de Rafael CasanovaI. Ho fan just al punt on va caure ferit l'11 de setembre de 1714, a l'actual cruïlla entre Ali Bei i ronda de Sant Pere. Aquest és un dels actes central de la Diada amb celebracions que s'allargaran fins ben entrada la nit. És la segona Diada amb un polític no independentista al capdavant de la Generalitat des de feia més d'una dècada.

La defensa del català marca la Diada 2025
L'acte ha començat a les 8 hores en punt amb els Mossos d'Esquadra i membres d'Interior com la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero. També ho ha fet la Guàrdia Urbana de Barcelona i altres cossos de seguretat i prevenció com els Bombers de Catalunya, Emergències, Forestals, 112, entre d'altres.

El Govern fa una crida a "mantenir viu el nervi nacional i civil"

Minuts abans de les 9 hores ha arribat puntual el president de la Generalitat per saludar la guàrdia d'honor i els membres del Govern. Acte seguit, l'Executiu en ple ha arribat a la plaça amb el president Illa liderant la comitiva mentre sonava l'himne dels segadors de fons. Des d'allà, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat una Catalunya "cohesionada" i en "convivència" per "anar endavant". "Cap projecte nacional és sòlid si deixa algú enrere", ha defensat, i ha afegit que Catalunya "ha de ser terra d'acollida i de respecte".

Durant la seva intervenció davant els mitjans de comunicació la portaveu ha reivindicat "els valors compartits" i ha apuntat que cal "estimar-los". "No matem la il·lusió, mantinguem viu el nervi nacional i civil que ens ha fet avançar com a país", ha subratllat.

Rull reclama "fermesa" en defensa del català

El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat una actuació "de fermesa i determinació" en defensa del català després que el TSJC hagi tombat bona part del decret lingüístic a l'escola. Una decisió que, segons Rull, posa "més en risc" una llengua que ja està en perill.

Així ho ha expressat, després d'oferir la tradicional ofrena juntament amb la resta de membres de la Mesa del Parlament, Rull ha destacat que la nació catalana no és plena ni lliure perquè "continua sent masegada en diversos aspectes". I ha volgut remarcar que es manté "l'anormalitat" per la no aplicació de la llei d'amnistia, fent referència als diputats de Junts Carles Puigdemont i Lluís Puig.

Junts defensa un estat propi per defensar la llengua

Per la seva banda, Junts també han recordat l'absència de l'expresident Puigdemont, els exconsellers Puig i Comín en la Diada d'enguany i han tancat l'ofrena amb crits "d'independència!".

El secretari general del partit, Jordi Turull, ha defensat la necessitat d'un Estat propi per a Catalunya per a defensar la llengua catalana davant dels "atacs" que pateix i d'un Estat espanyol "disposat al que faci falta". "No amb fusells i bombes com el 1714, però sí amb les togues, l'Estat espanyol ens ha recordat a les portes de la Diada que està disposat al que faci falta per a atacar el nervi de la nació, com és la llengua", ha insistit Turull. Davant d'això, ha sostingut que Junts "no es resigna ni es rendeix", sinó que "es compromet a acabar la feina de l'1-O".

ERC lliga la lluita per la independència amb la justícia social

El president d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha assenyalat el camí inseparable de la lluita independentista amb el de la justícia social. "La independència de Catalunya estan indestriablement lligades a la lluita per un habitatge i un transport públic digne", ha afirmat Junqueras després de l'ofrena al monument de Rafael Casanova. "Les dues causes són una de sola", ha emfatitzat el líder repúblicà.

Els Comuns reivindiquen la diversitat davant la xenofòbia

Des dels Comuns han volgut reivindicar la pluralitat i la diversitat de Catalunya recordant el missatge de Paco Candel d'"un sol poble". "La diversitat no és un perill, el que sí que és un perill és l'odi i la xenofòbia", ha expressat la seva coordinadora, Gemma Tarafa.

La formació també ha fet una crida a defensar el català "dins i fora les aules" en referència a la sentència del TSJC, així com un país que defensa els drets humans i no resta indiferent amb situacions com la de Gaza. Tarafa també ha afirmat que Catalunya se situa en una cruïlla per decidir si torna "segles enrere" o amplia drets i llibertats.

El PSC defensa la llengua i la cultura com a "pilars"

En l'ofrena floral, el PSC ha reivindicat una "Catalunya per a tothom" basada en la defensa dels seus "pilars" expressats en la llengua i la cultura. La portaveu dels socialistes, Lluïsa Moret, també ha tret pit del primer any de Salvador Illa al capdavant de la Generalitat com "una nova etapa de diàleg i acords", així com un temps de "retrobament entre institucions, entre organitzacions i entre la societat".

Collboni apel·la a la defensa de la llengua

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha apel·lat a la defensa del català "en un moment en què encara hem de patir incomprensió i a vegades hostilitat per la llengua que ens uneix". Així ho ha assegurat aquest dijous, després de l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova en el marc de la Diada.

El batlle ha posat el focus en l'ús social i la vehicularitat a l'escola. En aquest context, ha defensat que la capital ha "d'exercir la capitalitat del país, sobretot en el vessant cultural i d'identitat".

En aquest acte de la Diada, no han participat la CUP, Aliança Catalana, Vox i PPC.

La defensa del català uneix a Govern, partits i entitats en la Diada
VOX i PPC consideren que no hi ha "normalitat democràtica"

De fet, ni Vox ni PP participaran a cap acte de la Diada: consideren que no és possible perquè, segons ells, no hi ha "normalitat" democràtica. Diuen que actualment a Catalunya els no separatistes són assenyalats.

En una intervenció a la seu del partit, el PPC ha acusat a Illa, de traslladar una idea falsa de "normalitat" als carrers. "No podem parlar de normalitat quan la política catalana continua segrestada i quan les decisions rellevants es debaten de manera poc transparent i sense cap garantia democràtica a Bèlgica", ha denunciat el líder dels populars, Alejandro Fernández.

El popular també ha lamentat que els conflictes lingüístics a Catalunya s'estiguin "intensificant cada dia més" i ha refermat el seu defensa en el bilingüisme. "Mentre a Catalunya no es pugui celebrar una festa on no s'insulti la gent per la seva ideologia, no hi haurà una democràcia normal", ha sentenciat.

De la seva banda, secretari general de Vox i diputat a Catalunya, Ignacio Garriga, considera que Catalunya "avança cap a l'abisme" i fa responsable al president de la Generalitat.

En referència al discurs institucional del president, assegura que està centrat "a satisfer els seus socis" per a mantenir-se al poder i, també, a Pedro Sánchez.

La CUP defensa la independència per aturar "l'agressió" al català

La CUP ha participat aquest dijous al matí en un homenatge d'Arran al militant Gustau Muñoz mort per la policia el 1978 al carrer Ferran de Barcelona. El seu secretari general, Non Casadevall, ha defensat la independència com la via per resoldre "l'emergència social" i per aturar "l'agressió" contra el català, en referència a la sentència del TSJC. "Sense independència no tenim futur ni com a poble ni té futur la nostra llengua", ha remarcat Casadevall.

El secretari general també ha emfatitzat que "només l'esquerra independentista està posant sobre la taula la necessitat de trencar i de generar un conflicte seriós amb l'Estat espanyol".

Els sindicats reclamen la jornada de 37,5 hores

Els sindicats CCOO i UGT han participat en l'ofrena floral amb una pancarta a favor de la reducció de la jornada laboral a les 37,5 hores setmanals, un dia després que el Congrés tombés el projecte de llei amb els vots de PP, Vox i Junts. Els màxims responsables a Catalunya han insistit que seguiran lluitant "perquè la reducció de jornada sigui una realitat".

Ambdós sindicats també han fet una defensa del català com a llengua vehicular i de cohesió a l'escola.

