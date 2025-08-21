Els lloguers obliguen molts joves a canviar de grau o universitat
- Barcelona és la província més cara de l’Estat per llogar habitacions, amb una mitjana de 600 euros mensuals
- 7 de cada 10 joves troben en l’allotjament el principal obstacle
Tenir clar què i on estudiar, però no poder viure a prop. És la situació de molts estudiants que es preparen per començar el curs universitari. La nota de tall ja no és l’únic requisit: els elevats preus dels lloguers s’han convertit en un altre filtre d’accés als graus.
Es produeix en la meitat dels casos. Segons el portal d’habitatge compartit Life4Life, el 50% dels estudiants es veuen obligats a renunciar a estudis per culpa de l'alt cost dels allotjaments. De fet, el preu del lloguer ja és el principal obstacle per 7 de cada 10 estudiants.
Una situació que, segons el conseller delegat del portal, Alberto Añaña, "pot reduir l’atractiu de les universitats més prestigioses" i dificultar la captació de talent.
Barcelona, la més cara de l’Estat
A la capital catalana els preus han pujat un 9% i llogar una habitació costa de mitjana 600 euros al mes, la xifra més alta de tot l’Estat. Aquesta pressió econòmica sovint obliga els estudiants a canviar els seus plans acadèmics: escullen universitat en funció del lloguer que poden assumir.
És el cas d’en Carlos, de Lleida, que explica que ara estudia a València perquè no es podia permetre viure a Barcelona. "Els pisos que estàvem buscant rondaven uns 1.200 o 1.300 euros de dues habitacions, llavors vam canviar de plans".
Una situació semblant a la de Nicole, que volia estudiar Educació Infantil i Primària a Barcelona, però ho va descartar pel preu desorbitat del lloguer: "No m'ho puc permetre, en canvi, si estudio a Girona puc anar i tornar cada dia".
Fora de Barcelona, els preus són més baixos, però encara desproporcionats: a Girona la mitjana és de 390 euros, a Tarragona 350 i a Lleida 250.