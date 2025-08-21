Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Els lloguers obliguen molts joves a canviar de grau o universitat

  • Barcelona és la província més cara de l’Estat per llogar habitacions, amb una mitjana de 600 euros mensuals
  • 7 de cada 10 joves troben en l’allotjament el principal obstacle
Una jove en una habitació buida acabada de llogar
Una jove en una habitació buida acabada de llogar
Yael Carrasco
Yael Carrasco
  • Facebook
  • X
  • Bluesky
  • WhatsApp
  • La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
  • El contenido ha sido guardado en su lista

Tenir clar què i on estudiar, però no poder viure a prop. És la situació de molts estudiants que es preparen per començar el curs universitari. La nota de tall ja no és l’únic requisit: els elevats preus dels lloguers s’han convertit en un altre filtre d’accés als graus.

Els estudiants es replantegen el futur pels preus dels lloguers
Els estudiants es replantegen el futur pels preus dels lloguers

Es produeix en la meitat dels casos. Segons el portal d’habitatge compartit Life4Life, el 50% dels estudiants es veuen obligats a renunciar a estudis per culpa de l'alt cost dels allotjaments. De fet, el preu del lloguer ja és el principal obstacle per 7 de cada 10 estudiants.

Una situació que, segons el conseller delegat del portal, Alberto Añaña, "pot reduir l’atractiu de les universitats més prestigioses" i dificultar la captació de talent.

Barcelona, la més cara de l’Estat

A la capital catalana els preus han pujat un 9% i llogar una habitació costa de mitjana 600 euros al mes, la xifra més alta de tot l’Estat. Aquesta pressió econòmica sovint obliga els estudiants a canviar els seus plans acadèmics: escullen universitat en funció del lloguer que poden assumir.

És el cas d’en Carlos, de Lleida, que explica que ara estudia a València perquè no es podia permetre viure a Barcelona. "Els pisos que estàvem buscant rondaven uns 1.200 o 1.300 euros de dues habitacions, llavors vam canviar de plans".

El preu dels lloguers, gran condicionant per escollir estudis | Tomás Hinojosa
El preu dels lloguers, gran condicionant per escollir estudis

Una situació semblant a la de Nicole, que volia estudiar Educació Infantil i Primària a Barcelona, però ho va descartar pel preu desorbitat del lloguer: "No m'ho puc permetre, en canvi, si estudio a Girona puc anar i tornar cada dia".

Fora de Barcelona, els preus són més baixos, però encara desproporcionats: a Girona la mitjana és de 390 euros, a Tarragona 350 i a Lleida 250.

Es noticia: