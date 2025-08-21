Drons i IA: la revolució tecnològica en la lluita contra els incendis a Catalunya
- Els Bombers disposen d’una flota de 25 drons equipats amb càmeres tèrmiques i sistemes de retransmissió en directe
- Aquests aparells són clau per reforçar la seguretat en la majoria d'actuacions
Els Bombers de la Generalitat han incorporat la tecnologia de drons per reforçar la seguretat i l’eficàcia operativa en la lluita contra els incendis forestals. La seva flota actual compta amb 25 aeronaus no tripulades, equipades amb càmeres tèrmiques, sistemes de retransmissió en directe i capacitat per enregistrar imatges i vídeos.
Aquests drons poden volar fins a 120 metres d’altura i són cada cop més resistents a les condicions meteorològiques adverses, toleren ratxes de vent de fins a 40 km/h i, en un futur pròxim, es preveu que puguin transportar material en situacions d’emergència.
🔹 Característiques tècniques dels drons
- Flota de 25 drons operatius.
- Equipats amb càmeres tèrmiques, sistemes de retransmissió en directe i capacitat per enregistrar imatges i vídeos.
- Poden volar fins a 120 metres d’altura.
- Resistents a ratxes de vent de fins a 40 km/h.
- Es preveu que en el futur puguin transportar material.
Millora la seguretat i la coordinació
La seva utilitat és especialment rellevant en incendis forestals nocturns, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar. També permeten accedir a zones de difícil accés, detectar l’avanç de les flames i delimitar amb precisió les àrees cremades.
El sergent Marc Matarrodona, responsable de la unitat de drons, destaca que aquestes eines permeten identificar si el foc “està generant focus secundaris per davant del cap de l’incendi”, una informació clau per definir el perímetre i anticipar l’evolució del foc.
Entre els 23 pilots de la unitat hi ha Xavi Acosta, que apunta que els drons també poden facilitar tasques com l’avituallament o la recerca de persones desaparegudes.
Gràcies a la combinació d'imatges georeferenciades i intel·ligència artificial, el sistema pot identificar elements concrets, com una jaqueta taronja, i discriminar les fotografies on apareix, agilitzant la resposta operativa.
Els Bombers treballen amb algoritmes d’intel·ligència artificial que analitzen les imatges captades durant els vols per localitzar persones, materials i estructures col·lapsades, eines que també són útils en el context d’un incendi forestal.
La combinació de tecnologia avançada i estratègia operativa està transformant profundament la manera com s’aborden els grans incendis a Catalunya.
🔹 Aplicacions en incendis forestals
- Poden volar de nit, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar.
- Accedeixen a zones de difícil accés.
- Permeten delimitar el perímetre de l’incendi i detectar focus secundaris.
- Milloren la seguretat dels bombers i l’eficàcia operativa.
🔹 Intel·ligència artificial aplicada
- Els drons enregistren imatges que són analitzades amb IA.
- El sistema pot localitzar persones i materials.
- Permet discriminar elements visuals, com una peça de roba d’un color concret.
- Les imatges estan georeferenciades, facilitant la resposta operativa.