Detingut un menor a Tàrrega per la mort d'un jove en una baralla
- La víctima de 18 anys va ser traslladada greument ferida per arma blanca a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida
- S'ha posat vigilància en el domicili de l'agressor i en l'hospital per evitar represàlies
Un menor de 17 anys ha estat detingut aquest dijous a Tàrrega per haver causat la mort presumptament d'un jove en una baralla. L'incident va succeir cap a la 1 de la matinada al número 89 del carrer Sant Pelegrí de la capital de l'Urgell.
Detenen un menor per la mort d'un jove a Tàrrega.
Hauria apunyalat un noi de 18 anys en una baralla
➕ Info: https://t.co/m1b0HpFVfR pic.twitter.com/9Qz8m8oueO“
La víctima, un home de 18 anys i veí de Vilagrassa, va resultar ferida greu per arma blanca. El SEM va aconseguir reanimar-lo en el lloc dels fets, però va morir poques hores després de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per esbrinar les circumstàncies del succés. La policia també ha reforçat la vigilància en el lloc dels fets i a l'hospital per evitar possibles represàlies de les famílies, tal com ha informat el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tàrrega, José Luis Marín, qui ha aprofitat pe fer una crida a la calma. El jove detingut és previst que declari aquest dijous davant la Fiscalia de menors a Cervera.