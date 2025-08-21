Prop de 200 treballadors de l'hostaleria protesten per reclamar un conveni digne
- El sindicat UGT reclama un augment salarial i la reducció de jornada
Prop de 200 persones s'han manifestat aquest dijous al centre de Barcelona per reclamar un conveni digne pel sector de l'hostaleria. Convocada per la Unió General de Treballadors (UGT), la protesta s'ha concentrat a plaça Catalunya.
Des del sindicat reclamen que el nou conveni posi fi a les externalitzacions, així com a les hores extres impagades. Les seves principals demandes són l'augment dels salaris en un 15% i la reducció de la jornada laboral.
Segons l'IDESCAT, el sou mitjà d'un treballador de l'hostaleria és de 1.700 euros bruts mensuals. De fet, és el sector professional amb el salari mitjà més baix.
La UGT denuncia que les condicions laborals dels treballadors cada vegada és més precària, malgrat els "beneficis rècord" i unes xifres de "turistes rècord". Per aquest motiu, el seu secretari general, Pepe Álvarez, amenaça amb més mobilitzacions, inclosa la vaga, si la patronal no s'asseu a negociar. "És un toc d'atenció, això continuarà", ha avisat. També ha criticat que no s'hagi signat cap millora abans de l'estiu per evitar que els treballadors temporals es puguin beneficiar amb caràcter retroactiu.
Pèrdua de poder adquisitiu
El darrer conveni col·lectiu del sector de l'hostaleria de Catalunya es va signar fa tres anys. Aleshores, es va aconseguir un increment salarial del 4% el 2022, del 3% el 2023 i del 2% el 2024. Malgrat això, l'augment dels sous no va compensar la pèrdua de poder adquisitiu a causa de la inflació (entre un 8% el 2022, un 3,4% el 2023 i el 2,8% el 2024).
També es va plasmar en el text el dret d'accés a la jubilació parcial, l'equiparació de llicències retribuïdes en les parelles de fet, així com la regulació de les excedències i els contractes fixos discontinus, entre altres qüestions.