La verema deixa enrera la sequera i arrenca amb força
- El sector espera fins a un 30% més de producció en algunes varietats, ceps vigorosos i absència de plagues
- La D.O Penedès obligada a avançar la collita fins a deu dies per les altes temperatures de l'onada de calor d'agost
La pluviometria favorable de la tardor passada i de la primavera, sumada a un juliol inusualment fresc i humit, ha afavorit un creixement més vigorós dels ceps. Aquestes condicions han endarrerit l’inici de la verema a la majoria de Denominacions d'Origen fins a 4 i 7 dies respecte a l’any anterior pel que fa a les varietats primerenques. Malgrat tot, la darrera onada de calor ha precipitat la maduració del raïm de forma sobtada obligant a avançar la collita fins a 15 dies a punts com el Penedès.
Rosa Caballé, presidenta de la DO Terra Alta, destaca els bons pronòstics per a aquesta campanya. L’absència de plagues com el mosquit verd ha consolidat la recuperació, amb un augment estimat del 30% en la producció, especialment en les varietats xarel·lo i macabeu | Informa: Tomás Hinojosa
Un dels cellers més matiners a encetar la verema la primera setmana d'agost, com cada any, ha estat Raimat, de Costers del Segre. Enguany la collita prevista és de 6 milions de quilos per als vins del celler i 12 milions destinats a l’elaboració de cava. Tot i les bones perspectives, el celler no amaga la incertesa dels aranzels dels Estats Units, on exporta entre el 5% i el 10% de la producció.
Bon inici al Penedès
La verema d’enguany a la DO Penedès, la de major superfície amb a prop de 24.500 hectàrees de vinya i unes 170 cellers, també mostra signes clars de recuperació, segons dades del Departament d’Agricultura i l’INCAVI.
El xarel·lo lidera la millora amb un augment del 28% respecte a l’any passat, mentre que el macabeu creix un 13,1%. La parellada, tot i mostrar una lleu millora, continua per sota dels valors històrics. El bon estat sanitari de les vinyes, amb absència de plagues com el mosquit verd, i les precipitacions superiors a la mitjana històrica, especialment al juliol, han estat claus en aquesta recuperació.
Segons Josep Marrugat, responsable del sector vitícola a Unió de Pagesos, enguany s’espera una mitjana de 6.000 a 8.000 quilos per hectàrea, una xifra que duplica o triplica la producció dels anys més crítics.
L’inici de la verema s’havia endarrerit entre 1 i 3 dies a la costa i a Sant Sadurní d’Anoia. Ara bé, la recent onada de calor amb temperatures sostingudes superiors als 35 graus durant pràcticament deu dies han obligat a avançar la verema en molts punts.
Els viticultors s'afanyen a collir el raïm donat que la fruita s'ha deshidratat i ha augmentat la concentració de sucre. També pot perdre acidesa. És el punt òptim per collir, especialment important pel que fa al cava.
Problemàtica del preu
Tot i l’optimisme, el sector vitivinícola català afronta una problemàtica estructural que amenaça la seva viabilitat econòmica. Segons Xavier Bolet, responsable del sector vinícola de l’Associació de Joves Agricultors, algunes empreses compradores estan pagant el quilo de raïm per sota del cost de producció, una pràctica que dificulta la sostenibilitat de moltes explotacions familiars | Informa: Tomás Hinojosa
Bolet reclama preus justos que permetin als viticultors cobrir despeses bàsiques com la mà d’obra, els tractaments fitosanitaris i el manteniment de les vinyes, i alerta que, si no s’actua, es podria afavorir la concentració empresarial i l’abandonament de vinyes, amb conseqüències socials i ambientals greus.