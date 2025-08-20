Salts des del Pont del Petroli de Badalona, malgrat les tanques i la vigilància
- L’Ajuntament alerta del perill i recorda que la pràctica pot comportar multes de fins a 1.500 euros
- El projecte de rehabilitació del pont començarà a la primavera de 2026 i durarà vuit mesos
Múltiples advertències i dues tanques col·locades a la porta d’entrada del Pont del Petroli de Badalona prohibeixen el pas a la ciutadania, però no l’eviten. Els darrers dies diversos joves esquiven les reixes i el fan servir com una plataforma per saltar al mar; una activitat inapropiada i perillosa que pot suposar multes d’entre els 600 i 1.500 euros.
La Guàrdia Urbana de Badalona patrulla per la zona, però l’Ajuntament recorda que no pot posar guàrdies de 24 hores. La seguretat de la ciutat requereix una distribució equilibrada dels efectius i, per això, apel·la a la responsabilitat ciutadana.
Crit d'alerta a Badalona davant els perillosos salts des del Pont del Petroli.
Els joves esquiven les tanques i salten al mar
➕ Info a https://t.co/5wkZJVC84w pic.twitter.com/8wLXkqRmVE“
El consistori avisa que, a més del risc de caigudes, encara hi ha restes sota l’aigua del temporal ‘Glòria’, que el 2020 va partir el pont en dos, va arrencar la barana de la plataforma final i va deixar part de l’estructura al fons del mar.
També està prohibit posar música alta, acampar, fer servir sabó a les dutxes, fer venda ambulant o pescar fora d’horari.
Un projecte de recuperació ja en marxa
Després d’anys d’espera, el projecte de rehabilitació del Pont del Petroli ha entrat en la seva fase decisiva. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, a qui l’Ajuntament ha encarregat l’obra, ja n’ha adjudicat la construcció per gairebé 3,4 milions d’euros.
Els treballs previs començaran aquest mateix any, amb la fabricació de les estructures que s’instal·laran posteriorment. Els principals, però, no es faran sobre el terreny fins a la primavera de 2026, amb una durada aproximada de vuit mesos.