La gestió forestal, clau en la prevenció dels incendis
- Desbrossar, pasturar i adaptar els boscos al canvi climàtic són claus per prevenir incendis d'alta intensitat
- La manca de rendibilitat de la ramaderia i la silvicultura dificulten la gestió de molts boscos
La gestió forestal en zones estratègiques és una eina essencial per prevenir incendis d’alta intensitat, especialment en un context d’emergència climàtica. Accions com desbrossar, reduir la càrrega de combustible vegetal o recuperar hectàrees de pastura poden marcar la diferència entre un foc controlable i un incendi devastador.
Tot i que fa anys que s’hi treballa, el despoblament rural i la manca de rendibilitat de la ramaderia extensiva i la silvicultura tradicional han provocat l’abandonament de pràctiques que històricament contribuïen a mantenir els boscos en equilibri.
Els ramats que pasturen consumeixen herba seca, que en cas de no ser retirada pot actuar com a combustible en cas d’incendi. Per això, des de les administracions públiques es promouen iniciatives per recuperar aquestes pràctiques ancestrals, complementant-les amb infraestructures de prevenció com camins forestals, punts d’aigua, tallafocs i adaptació de les masses forestals al canvi climàtic.
Segons José Ángel Terés, cap del servei de planificació per a la prevenció d’incendis forestals del Departament d’Agricultura, cal implicar la societat i fomentar la incorporació de joves al sector forestal, tot i ser feines dures i poc valorades, per garantir un futur amb paisatges resilients i menys exposats al foc. Un altre clau és donar més valor als productes autòctons que consumim o comprem, com la fusta local | Informa: Maria Huguet
Prevenció d’incendis a l’Anella Verda de Tarragona
Precisament, davant l’emergència climàtica i l’augment dels incendis forestals de sisena generació, el grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona reclama extremar les mesures de prevenció a tota la zona boscosa de la ciutat, especialment a l’Anella Verda. Segons el portaveu republicà Xavier Puig, cal anar més enllà del manteniment de les franges de seguretat i desplegar accions complementàries que reforcin la protecció del territori.
Entre les propostes, ERC planteja subvencions a particulars per a la neteja forestal i l’impuls del pasturatge com a eina natural per al manteniment del sotabosc. Paral·lelament, per fer front als efectes socials de la calor, el grup republicà reclama ajuts per a la climatització de les llars més vulnerables, amb l’objectiu de garantir el benestar i la salut de la ciutadania en un context de canvi climàtic accelerat | INFORMA: Pilar Ribas
Incendis provocats: fins a 20 anys de presó
Alguns dels incendis forestals d’aquest estiu han estat provocats, i el Codi Penal espanyol contempla penes de presó i multes segons la gravetat del cas. Si l’incendi no posa en perill la vida humana, la pena pot ser d’entre 1 i 5 anys de presó i una multa de 12 a 18 mesos. En canvi, si el foc posa en risc la vida o la integritat física de les persones, la pena s’eleva fins als 10 a 20 anys de presó, segons l’article 351 del Codi Penal.
Encara que el foc no hagi estat intencionat, la imprudència greu queda castigada amb fins a 10 anys de presó. Tot i que la llei contempla penes variables si l'autor ha impedit o no la propagació de les flames.
El Codi Penal preveu penes més altes si la zona cremada és muntanya o massa forestal. També si és un incendi considerat d'especial gravetat, és a dir, si afecta zones properes a nuclis de població, es produeix en un espai natural protegit o afecta significativament a la vida animal o vegetal. La llei castiga amb fins a 6 anys de presó si l'objectiu de l'incendi és obtenir un benefici econòmic.
Segons el Ministeri de l’Interior, ja hi ha 32 persones detingudes i 93 investigades per la seva presumpta implicació en els focs d’aquest estiu arreu d'Espanya | INFORMA: Nuria Alcalá