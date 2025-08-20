Un esfondrament a Badalona deixa dues ferides i desallotja una dotzena de famílies
- El terra d’un pis del barri de Sant Antoni de Llefià ha cedit i ha obert un forat de tres metres quadrats
- L’edifici, del 1961 i amb aluminosi, queda totalment deshabitat
Un nou esfondrament ha sacsejat Badalona. Aquest dimecres, el terra d’un pis del carrer Mare de Déu de Lorda, al barri de Sant Antoni de Llefià, ha cedit i ha provocat un forat de tres metres quadrats.
Una dona de 71 anys hi ha caigut i ha resultat ferida, juntament amb la seva filla, de 40 anys. Totes dues han estat traslladades a l’Hospital Germans Trias i Pujol. El marit i una altra filla del matrimoni, presents a l’habitatge, han sortit il·lesos.
"Dues ferides per l'esfondrament d'un habitatge a Badalona.
S'han desallotjat una quinzena de veïns de l'edifici
Una quinzena de veïns desallotjats
Els Bombers han rebut l’avís poc abans de les 11 del matí i, després de revisar l’edifici, han conclòs que la construcció, del 1961, pateix probablement aluminosi i presenta un greu deteriorament estructural. Davant del risc, s’ha decidit desallotjar les dotze unitats del bloc, nou d’elles habitades.
Els Bombers apunten que l'esfondrament de Badalona és per un problema estructural.
A falta de la inspecció tècnica, creuen que l'edifici podria patir aluminosi
➕ Info a https://t.co/nEE1rTTfXP pic.twitter.com/9WdslO5Pf4“
Els serveis municipals han ajudat alguns veïns a recollir pertinences bàsiques i Serveis Socials s’encarreguen ara de l’atenció als desallotjats, que tenen la possibilitat de passar la nit en un alberg. Dels 29 atesos, només tres han acceptat la proposta.
El sinistre arriba un any i mig després d'anteriors esfondraments d’edificis a Badalona, que ja van obligar a desallotjar desenes de famílies i van generar preocupació veïnal sobre l’estat del parc d’habitatges de la ciutat.