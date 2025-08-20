El carrer Progrés guanya el concurs de guarniments de Gràcia amb el seu correfoc
- Carrer Mozart obté la segona posició i Jesús la tercera plaça
El carrer Progrés ha guanyat el primer premi d'Honor del concurs de guarniments de Gràcia amb una decoració basada en el correfoc. El jurat ha anunciat l'entrega de premis aquest dimarts a la tarda a la plaça de la Vila de Gràcia, el qual ha atorgat la màxima distinció al guarniment titulat "Progrefoc" i que reivindica la cultura popular del foc travessant una gran porta de l'infern i que dins hi ha figures de les colles de diables de Gràcia.
Els altres premis han estat pel carrer Mozart amb la segona posició, pel seu guarniment titulat 'MozartZaki'. Antics guanyadors en l'edició de l'any passat amb un viatge al Japó inspirat en els estudis Ghibli, enguany ha fet una revisió feminista de la llegenda de Sant Jordi amb una dona com a protagonista.
La tercera plaça ha estat pel carrer Jesús amb un homenatge a les tradicions de Gràcia titulat 'Cooltura popular'.
Solidaritat amb l'incendi del carrer Verdi
La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, ha fet una menció especial al carrer Verdi per l'incendi que va cremar els guarniments de la seva portalada. En aquest sentit, ha rebut una menció especial per la "resistència i la superació" i aguantar "els atacs vandàlics de persones sense rostre i no defallir ni davant les adversitats ni davant del foc, tot mantenint la festa". En l'acte, membres de comissions d'altres carrers també s'han solidaritzat amb els afectats amb pancartes on es podia llegir 'Estem cremades. Amor i suport a Verdi'.