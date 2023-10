Nia Correia: "La suerte va acompañada de trabajo y constancia"

Nia Correia, la ganadora de Operación Triunfo 2020 ha visitado el estudio 4 de la Casa de la Radio para hablar con Abierto hasta las 2 sobre su último trabajo Palo Santo.

Con Caminito de lamento empezó todo

“Fue un día que yo no me encontraba muy bien de ánimo porque pasaron cosas profesionales en las que yo no podía hacer más y de repente dije: bueno, voy a sentarme a hacer lo que sé hacer. Me senté a componer y salió Caminito de lamento y ya cuando salió la canción dije es que esto es lo que yo tengo que hacer, porque esto es lo que a mí me representa y mi esencia”, cuenta la artista.