Cálices de Jamaica: Por qué consumir esta flor

Quizá nunca haya oído hablar de los cálices de Jamaica (Hibiscus sabdariffa), una planta arbustiva que recibe otros nombres como roselle, karkade y jamaica. Aunque su origen está en África, ha sido adoptada en la gastronomía de todo el mundo, desde México a Senegal.

Los cálices de Jamaica son de color rojo y se consumen en platillos y bebidas frías o calientes. Son fáciles de conseguir en mercados locales y su precio es muy accesible.

Además, los cálices de Jamaica son una buena fuente de vitaminas, minerales, fibra y compuestos naturales y fitoquímicos.

¿Alguna vez ha tomado agua o té con cálices de Jamaica? El agua de jamaica es una bebida refrescante ideal para combatir el calor y la sed muy popular en México. Se le conoce como "agua fresca de jamaica", su sabor es ligeramente ácido y muy aromático, y casi siempre se toma fría en comidas y fiestas.

Es una bebida muy fácil de preparar. Para ello, ponga a hervir una cantidad de cálices en agua entre cinco y diez minutos. Recomendamos usar cincuenta gramos de cálices por cada litro de agua. Después, el extracto concentrado se diluye con más agua y se endulza al gusto. Además, puede combinarse con jugo de limón y canela para potenciar su sabor.

El “té de Jamaica” o “té de hibisco” es una bebida perfecta para una tarde fría. Se toma caliente y es muy fácil de preparar. En una taza con agua caliente añada entre uno y cuatro gramos de cálices y deje reposar cinco minutos.

Un alimento seguro, pero que no es un medicamento

Tal como lo hemos mencionado antes, el consumo de agua y té de Jamaica es una buena opción para refrescarse. Además, los estudios mencionan que es seguro su consumo y no hacen daño a la salud.

Pero es importante tener en cuenta que:

Si bien es cierto que el consumo de té y agua de Jamaica ofrece varios beneficios a la salud, no sustituye ningún tratamiento médico. No se debe exceder el consumo recomendado, ya que el té y agua de Jamaica son diuréticos y pudieran provocar problemas de deshidratación. Si tiene problemas de hígado o riñón, consulte a su médico antes de consumir bebidas de jamaica. No se recomienda agregar azúcar en la preparación de la bebidas para aprovechar al máximo sus propiedades y disminuir los riesgos que conlleva el consumo excesivo de azúcar. Las recomendaciones hechas se basan en estudios científicos realizados con personas sanas y enfermas.

Luis Miguel Anaya Esparza, Research Professor at the University of Guadalajara - Centro Universitario de Los Altos, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guadalajara y Zuami Villagrán, Research Professor at the University of Guadalajara - Centro Universitario de Los Altos, Universidad de Guadalajara. Lea el original aquí.