Marc Giró, la irreverente revolución del 'latenight': conoce al presentador de 'LateXou'

Marc Giró, presentador del programa de éxito Latexou, en el Circuit Català de TVE ha visitado el programa Mañana más. Para quien no lo sepa, es polifacético y pluriempleado. Licenciado en historia del arte, periodista, experto en moda y estilo. Todo un showman y convencido de conservarse muy bien con 49 años recién cumplidos.

He de decir, y quien avisa no es traidora, que esta noticia que van a leer y la entrevista (que pueden escuchar más abajo), desafía los límites de la seriedad. Entre el divertido invitado Marc Giró (que habla sin pelos en la lengua de todo tipo de temas), la sinergia Carmona y Anto (que cuantas más risas más disfrutan), y los comentarios oportunos de Toño Pérez, podría decirse que estamos ante un Morning show inesperado en el estudio 101 de la Casa de la Radio. No tiene desperdicio.

17.58 min Mañana más - Marc Giró: "Yo lo que quería presentar era el Telediario" - Escuchar ahora

Catalán de nacimiento, viviendo en Madrid desde hace 20 años, se prepara para, como dicen muchos, “dar el salto al plano nacional” aunque él confiesa no identificarse mucho con esa expresión. “Me encanta de España el lío que tenemos con lo nacional, porque si ahora yo me paso al plano nacional no sé si estábamos ya en la independencia o cómo funciona. Me lo está diciendo la gente muchísimo, como si yo no estuviera en España ya desde hace años. Soy más madrileño que barcelonés”, comenta entre risas Giró.

Un Late show único en España El programa que presenta en catalán Latexou, ahora pasará a formar parte de la plataforma RTVE Play, permitiendo a cualquier persona de España disfrutarlo, además en castellano.

Mientras presentaba el formato catalán, el fondo que ocupaba el plató era una mezcla del skyline de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. Ahora, dice, “es más internacional, como España”. Es un formato de Late night, programa de media noche, que incluye entrevistas, parodia y crítica política, entre otros contenidos.

La idea de hacer este tipo de programa fue del marido de Marc, Santi Villas. Ambos tuvieron dificultades al inicio, pero están contentos con el resultado. Giró hace hincapié en lo complicado de producir tú mismo un proyecto, ya que no tienen buenas experiencias con productoras. “Las productoras te roban, te hacen triquiñuelas, te dicen que hay tanto y no hay tanto. Luego yo veo que los productores ejecutivos se van haciendo casas fuera de la suya propia, ¿sabes? Tú ahora hablas con un productor ejecutivo de una productora, de una televisión local y siempre están de mudanza. Y digo nosotros estamos aquí enclaustrados en esta mierda de piso que tenemos desde hace 45 años. Así que dije, me lo voy a producir yo”, cuenta bromeando. También aclara que la única ambición que tiene el programa es la de no ser ambicioso y se compara con su compañero y amigo Andreu Buenafuente, “Él no dijo que se lo había copiado directamente de los Estados Unidos, nosotros sí, lo hemos copiado de pe a pa y además no nos movemos ni un milímetro de eso”, confiesa.

Cuidar al invitado y al público El presentador comenta que cuidar bien al invitado y al público es una de sus manías a la hora de hacer el programa. “Nosotros a los invitados no les hacemos preguntas a traición. La gente sabe más o menos lo que le va a pasar. Si hay algún juego saben de qué va. Es puro capitalismo televisivo”, asegura. Se atreve también a afirmar que “los focos de televisión española vienen de la época de Franco. No se de dónde vienen, pero eso sí que era un foco, joder, esos que iluminaban a Laura Valenzuela”, afirma vacilón.