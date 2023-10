Prohibir els mòbils a les aules: una solució efectiva?

Prohibir els mòbils a les aules: sí o no? Aquest és el dilema en què es troba la Generalitat pel que fa a la regulació d'aquests dispositius electrònics a les escoles. Diferents veus s'han manifestat sobre aquest tema en les darreres setmanes. El conseller de Salut, Manel Balcells, afirmava que la prohibició estava sobre la taula a partir del redactat d'una llei sobre addiccions. En canvi, des d'Educació, la consellera Anna Simó apuntava en direcció contrària i considerava que aquest no era el camí a seguir.

A Catalunya, els centres educatius tenen autonomia per decidir quin ús fan del mòbil als seus espais. El Departament d'Educació té a disposició de la xarxa educativa una sèrie de documents, elaborats pel Consell Escolar de Catalunya, que conviden a la reflexió i a aportar propostes concretes. Per aquest motiu, alguns centres han tirat pel dret i han optat per vetar els telèfons mòbils des d'aquest curs escolar i fins i tot, expulsar els alumnes que no respectin aquesta norma.

Un d'ells és l'Institut Montsacopa d'Olot. El seu director fa una valoració positiva d'aquesta mesura i titlla de dissuasòries les sancions que imposa el centre escolar.

També ha explicat que les famílies els han expressat la seva satisfacció per l'aplicació d'aquesta mesura.

Què diuen els experts? Els sociòlegs afirmen que l'ús dels mòbils provoca una dependència que han d'aprendre a gestionar-la. A l'escola, afirma la sociòloga Alba Castellví, es pot fer aquesta regulació perquè els pares ''no tenen prou autoritat per fer-ho a casa''. També explica que no està demostrat que el seu ús a les aules millori la productivitat, sinó que més aviat augmenta els problemes de salut mental.