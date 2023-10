T’agrada veure pel·lícules doblades al català? Si vols gaudir del cinema, pots trobar 14 films que estan disponibles a la plataforma RTVE Play Catalunya . Sabies que l’accés és gratuït i no cal que et subscriguis?

1. Nahid Nahid narra el conflicte d'una jove dona divorciada que viu amb el seu fill en una petita ciutat al nord de l'Iran i desitja casar-se amb l'home del qual s'ha enamorat. D'acord amb les lleis del seu país, el pare té la custòdia del nen, però, no obstant això, el seu exmarit li ha garantit a ella el dret a la pàtria potestat del seu fill sota la condició que mai tornarà a casar-se. Lluitant per no perdre als seus dos éssers estimats, ella haurà de valorar una tercera opció: un matrimoni temporal. Tanmateix, això la posa en una dificultat, ja que malgrat ser legal, no és una cosa ben rebuda per la societat que li envolta.

2. Mamà Maria Patience Portefeux treballa com a traductora d'àrab per a la policia de París. Tractant d'encobrir al fill de la dona que cuida a la seva mare, Patience s'involucra en un assumpte de drogues, tenint accés a un gran carregament de cànnabis. Simultaniejant el seu treball en la brigada antidroga, es convertirà en la famosa distribuïdora de droga, Mamà Maria.

3. Madame Curie Marie Sklodowska-Curie, nascuda a Polònia i resident a París, va dedicar la seva vida a la recerca científica i a la lluita pel respecte a la igualtat entre homes i dones. Els seus descobriments en el camp de la radioactivitat a inicis del segle XX, van canviar el món per sempre. A mesura que descobreix elements radioactius prèviament desconeguts, aviat es torna terriblement evident que la seva recerca podria conduir a aplicacions en medicina que permetrien salvar milers de vides, però també a usos en la guerra que podrien destruir milions d'elles.

4. L'informe Auschwitz Aquesta és la història de Freddy i Walter, dos joves jueus eslovacs que van ser deportats a Auschwitz en 1942. El 10 d'abril de 1944, després d'una planificació meticulosa i amb l'ajuda i la resistència dels seus reclusos, aconsegueixen escapar. Demacrats i ferits, travessen les muntanyes de retorn a Eslovàquia per trobar-se amb la resistència i la Creu Roja. Recopilen un informe detallat sobre el genocidi en el camp.

5. Incerta glòria Al front d'Aragó, el 1937, Lluís, un jove oficial republicà, destinat a un lloc temporalment inactiu en un erm desert, coneix a una enigmàtica vídua de la qual s'enamora i que aconsegueix engalipar-ho per a falsificar un document que la converteixi en la senyora de la comarca. A partir d'aquest moment, la fèrria moral del soldat es desgasta progressivament fins que arriba a perdre-la per complet, quan la dona l'obliga a matar al seu millor amic a canvi de proporcionar-li els mitjans per a salvar la vida del seu fill.

6. Cartes a Roxane París, 1897, en plena Belle Époque. Edmond Rostand és un dramaturg prometedor. Però tot el que ha escrit ha estat un fracàs i ara sofreix una paràlisi creativa total. Gràcies a la seva admiradora, la gran actriu Sarah Bernhardt, coneix al millor actor del moment, Constant Coquelin, que insisteix a interpretar la seva pròxima obra. I, a més, vol estrenar-la dins de tres setmanes. El gran problema per a Edmond és que encara no la té escrita.

7. El Palau Ideal A la fi del segle XIX, Joseph Ferdinand Cheval és un carter que viatja cada dia per la regió de Drôme, de poble en poble. En un d'aquests viatges, coneix a la dona de la seva vida, Philomena. D'aquesta unió naixerà Alice. Per a aquesta nena que Joseph estima per sobre de tot, es llança a una aventura boja: construir-li amb les seves pròpies mans un increïble palau. sense desistir, aquest home ordinari no abandonarà mai i consagrarà 33 anys per a construir una obra extraordinària.

8. Barcelona, nit d'estiu Sis històries d'amor i una única ciutat. El cometa Rose passarà. Uns demanen un desig, però altres esperen la fi del món anunciat pels Inques. Mentrestant, un sopar d'amics, un retrobament inesperat, una festa de disfresses i una reunió familiar. En el fons, tot per amor...

9. Martin Eden Martin Eden és un noi humil de poble que es guanya la vida treballant com a mariner. Un dia, Martin defensa d'una agressió a Arturo, un jove de classe alta. Com a agraïment, aquest convida a Martin a la seva llar i a poc a poc li va introduint en el seu estil de vida. El jove coneix així els avantatges de l'educació, i veu això com una oportunitat per a progressar i convertir-se en l'escriptor que ha decidit que vol ser, mentre aprofita al màxim el temps entre luxes. Martin rebrà un impuls inesperat quan conegui a Elena, la germana d'Arturo, de la qual s'enamora a l'instant.

10. Instinto maternal Alice i Céline són dues amigues a les quals uneix una relació molt especial. Viuen amb les seves famílies als afores de Brussel·les en els anys 60. Els seus fills, Théo i Maxime, han crescut junts i són com germans. Malgrat aquesta convivència idíl·lica, una tragèdia canvia radicalment les seves vides i les seves respectives famílies. A partir d'aquest moment, la seva relació comença a enfonsar-se.

11. Reina de cors Annie és una advocada exitosa que viu amb les seves dues filles i el seu marit Peter, un reputat físic. L'aparició de Gustav, un fill que pertany a una relació prèvia de Peter, afecta l'harmonia que regna a la vida d'Annie. Aquest descobriment tindrà conseqüències devastadores per a ella.

12. Retrat d'una dona en flames Ens situem al 1770 a la Bretanya francesa. Marianne és una pintora que ha de fer el retrat matrimonial d'Héloïse, una jove que acaba de deixar el convent. Héloïse no accepta el seu destí com a dona casada i es nega a posar, per la qual cosa Marianne ha de treballar en secret. Es fa passar per dama de companyia per poder observar-la de dia i pintar-la de nit. La seva relació es torna més intensa a mesura que comparteixen juntes els últims moments de llibertat d'Héloïse abans de les seves noces.

13. Quatre dies Deu anys de consum d'opioides han deixat destrossada la vida de la jove Molly. Una nova medicina podria donar-li ales per a començar de nou si és capaç de mantenir-se neta durant quatre dies, una cosa que tracta d'aconseguir amb l'ajuda de la seva mare Deb, una dona d'idees fèrries. L'amor que ambdues es professen es veurà posat a prova com mai en les seves vides.

14. Contra En una ciutat alemanya, una jove de l'extraradi, immigrant musulmana, que somia amb ser advocada es matricula en la Facultat de Dret, però el primer dia de classe té un enfrontament amb un professor polèmic, conegut per ser provocatiu i per parlar fora de to. Obligat per la Universitat, el professor ha de preparar a la jove per a un concurs de debat nacional. Encara que cínic i arrogant, podria ser l'entrenador perfecte per a l'entusiasta estudiant, però abans hauran de ser capaces de superar els seus propis prejudicis.