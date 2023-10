Els Mossos d'Esquadra miren d'identificar tots i cadascun dels joves que la matinada passada han causat greus disturbis a Molins de Rei. El grup ha llançat primer objectes contra la policia local, i després també contra els efectius antidisturbis (ARRO i BRIMO) dels Mossos d'Esquadra. També han cremat elements de mobiliari urbà, han entrat en diversos comerços i els han destrossat.

Els fets han passat cap a les 4 de la matinada, després del concert de la festa major del municipi quan un grup nombrós ha començat a llançar objectes i a mostrar una actitud molt violenta contra els cossos de seguretat. Els Mossos han fet algunes identificacions però a hores d'ara no consta que s'hagi produït cap detenció.

Els comerciants afectats encara no se'n saben avenir i aquest matí de diumenge feinejaven per reacondicionar les botigues entre vidres trencats. Un dels establiments més afectats ha estat un concessionari de cotxes situat al Passeig del Terraplè, però també han rebut de valent altres comerços de la zona.

01.08 min Greus disturbis durant la Festa Major de Molins de Rei

L’Ajuntament de Molins de Rei ha condemnat uns fets que qualifica d'actes vandàlics lamentables. El consistori assegura que no hi ha hagut ferits i els desvincula completament dels actes de la Festa Major que se celebra aquests dies. "Aprofiten la festa i en cap cas representen ni el tarannà de la Festa Major ni la població de Molins de Rei", ha dit en declaracions a Televisió Espanyola l'alcalde Xavi Paz.

El batlle subratlla que Molins de Rei no és l’únic municipi on s’han viscut episodis d’aquest tipus i per aquest motiu reclama mesures preventives per garantir la convivència durant les festes populars.