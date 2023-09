MasterChef Celebrity

Toñi Moreno, desesperada, no da pie con bola

Los concursantes ya tienen las cestas preparadas con los ingredientes en el supermercado. Quienes tienen que hacerlo todo manualmente están más nerviosos que el resto. Se nota que no es una prueba de eliminación, los concursantes se ayudan entre ellos, están más relajados. Jesulín de Ubrique es uno de los que más perdidos están, a pesar de que él cuenta con todas las herramientas. No deja de consultar dudas que le van surgiendo. Sus compañeros se podrían vengar de él, que siempre ha manisfestado que no ha venido al programa a hacer amigos. En cambio, Jorge Sanz y Tania Llasera se apiadan de él y le echan un cable.

Álvaro Escassi es el primero en acabar, mientras al resto de aspirantes les falta tiempo. Eduardo Casanova, desesperado al no encontrar un trapo de cocina para envolver su brazo de gitano, decide cortar su delantal, pero se lleva la bronca de Samantha, que no le deja utilizarlo. A Toñi Moreno se le pega el bizcocho y tiene que volver a repetirlo a contrareloj. "No tengo nada que presentar, me da vergüenza", no deja de repetir la presentadora, que no da pie con bola en el programa desde que empezó.