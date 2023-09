La cata ha sido desastre tras desastre , de la pizza de Eduardo Casanova que tenía pollo pero olía a pescado a la de Sandra Gago, que aun así reconoce que no se diferencia mucho de la que prepara en casa… para horror de los jueces, que no se lo pueden acabar de creer. Los jueces distinguen a seis aspirantes: Tania Llasera, Jorge Sanz, Jesulín, Sandra Gago y Eduardo Casanova y Toñi Moreno. Ellos solo son los peores. Pero ¿y los mejores? ¡Miguel Diosdado y Laura Londoño ! La actriz colombiana se impone y se corona como la mejor de la prueba.

Descalificado por saltarse las normas

La primera en conseguir llegar al tamaño perfecto de la masa es Laura Londoño y poco a poco también lo logran Blanca, Álvaro, Palito y Miguel, los únicos que siguen en competición por la victoria. Eso sí, el resto tiene que seguir preparando la pizza. También Jorge Sanz, aunque él ya se ha ganado el delantal negro: le han pillado usando el rodillo para estirar la masa de su pizza y le han mandado directo a la prueba de expulsión por tramposo.

No han faltado los nervios en las cocinas: a Toñi Moreno se le ha caído la pizza en el horno en el último momento y se ha puesto a llorar. "Ya me lo dijo Terelu: '¡No vayas, no vayas!'", recuerda la presentadora. No es la única descontenta con su plato: Tania Llasera también ha llorado un poco durante el cocinado. Los ánimos entre los aspirantes no están muy allá en general.