Blanca Romero no para de bromear en MasterChef sobre sus cualidades, esto se debe a la enorme lista de inseguridades que la aspirante arrastra y que está intentando dejar en las cocinas. Al presentar su pizza, en la primera prueba de la noche, la aspirante decidió llamarla "50mila" como la canción de Nina Zilli y explicar que es una de sus canciones favoritas. Al cantar un poco del tema, sus compañeros remarcaron que la actriz tiene mucho talento para la música, pero que le cuesta mucho reconocerlo. A lo que Blanca respondió con: "Siempre me gustó mucho cantar y en casa no me dejan. El niño no lo soporta y cada vez que abro la boca aunque sea en la ducha me dice que me calle. Por eso canto aquí ya que no me habéis mandado a callar por ahora"

"Los olvidados" junto a Sidonie Blanca Romero participó en 2007 en uno de los discos más icónicos el pop nacional, sí estamos hablando de "Costa Azul" de Sidonie. El tema del que estamos hablando es "Los olvidados" y que vino acompañado de un videclip al lanzarse como single protagonizado por la actiz. Junto a esta colaboración, Blanca Romero ha intentando en numerosas ocasiones potenciar su lado cantante. Lanzó en solitario algunos temas que puedes encontrar en su canal oficial de YouTube y llegó a colaborar por un motivo benéfico en una canción junto a Maldita Nerea. ¿Conocías esta faceta de Blanca Romero o te ha sorprendido?