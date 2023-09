Julio Iglesias nunca ha negado su fama de mujeriego, ligón y playboy, al contrario. El cantante ha dicho, y ha cantado, que le gustan mucho las mujeres y que no podía vivir sin una mujer al lado. "Necesito su presencia, su contacto físico y que me hagan sentir viril", decía en una entrevista. Sus hijos mayores, Chábeli y Julio José recuerdan, entre risas, la cantidad de mujeres que siempre había alrededor de su padre, ya fuera en casa o en una gira. "Por eso nos cambiaron de casa, mi padre compró una casa al lado de la suya y nos fuimos a vivir allí con mi abuela y la seño. Decía que era para que viviéramos más tranquilos", dice Chábeli, que remarca el sex appeal de su padre. "Yo creo que él no quería que sus hijos viéramos que era un mujeriego", añade Julio José.

Dos bodas, pero ¿cuántas novias? La leyenda de Julio Iglesias dice que nunca ha dormido solo, que 'ha estado' con más de 3000 mujeres y que, cuando iba en serio con una de ellas la regalaba un reloj de oro de Cartier. "Ha tenido muchas novias y hemos conocido a casi todas", dicen sus hijos. La lista de sus amantes es infinita y se le ha llegado a relacionar incluso con Cindy Crawford. Tras romper con Isabel Preysler, la prensa empezó a interesarse por la vida sentimental del cantante. Con cada conquista, su fama de sex symbol y mujeriego iba creciendo, y él supo cómo agrandar esa fama. Julio Iglesias se ha casado dos veces, pero ha tenido noviazgos, más o menos serios, que pudieron terminar en boda. Julio Iglesias e Isabel Preysler se casaron en 1971 y se divorciaron en 1978 Gtres

Me gustan las mujeres, me gusta el vino Su primera novia oficial fue Virginia Slip, una modelo venezolana conocida como 'La flaca'. Su romance comenzó en 1978 y fue portada de todas las revistas, tanto en España como en América. Se dice que estuvieron juntos cinco años, pero antes de romper, Julio conoció a Sydney Rome. Estuvieron juntos más de dos años y trasladaron su amor más allá del ámbito personal. La pareja no dudó en cantar juntos en el escenario y terminar su actuación con un romántico beso. ¡El mundo entero fue testigo de lo mucho que se querían. Rompieron, y luego la prensa se frotó las manos cuando el cantante empezó a salir con Giannina Faccio, aunque entre ellos solo hubo un rollo, como se llama coloquialmente a las relaciones fugaces. Y lo mismo pasó con Priscila Presley. "Fue una relación muy breve, una relación complicada, porque ella era muy conocida y se tenían que ver a escondidas". El trabajo de Julio Iglesias le ha hecho recorrer el planeta y se dice que, como los marineros, tuvo una novia en cada puerto. Uno de sus videoclips se rodó en la Polinesia y en el casting que se hizo para buscar a las chicas que aparecerían con el cantante estaba Vaitiare. Todos señalan la belleza exótica de la joven y que él cayó rendido a sus encantos. "Ya sabemos que a Julio Iglesias le gustan las mujeres exóticas", dice la periodista Amalia Enríquez, haciendo referencia a Isabel Preysler. Luego, él, cantó eso de "Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido". Julio Iglesias y Miranda Rynsburger se conocieron en Jakarta (Indonesia) Gtres