Julio Iglesias saltó de Madrid a Miami y desde allí conquistó el mundo. Es el artista de los récords: el artista que ha tenido más éxito en la historia de la música latina, ha grabado 80 discos, ha cantado en 14 idiomas, le han dado más de 2600 discos de oro y platino y, entre otras muchas otras cosas, ha recibido el único 'Disco de diamante' dado a un cantante por el Libro Guinness de los récords, un premio que le reconoce el haber vendido más discos en más idiomas distintos que ningún otro artista musical en la historia, unos 100 millones de copias en seis idiomas. Siempre buscó el éxito y la fama, pero no fueron suficientes cuando se dio cuenta que lo que buscaba era el cariño, el amor, compartir su vida con una mujer.

Durante años estuvo tan entregado al trabajo que descuidó su vida personal: sus hijos ya eran independientes, no le necesitaban. Pero él si necesitaba compañía. Y el cariño del público. "¿A qué le tienes miedo cuando vienes a España?", le preguntó Iñaki Gabilondo en una entrevista. "A que no me quieran", respondió.

El cantante Julio Iglesias conoció las dos caras del éxito: la fama y la soledad Gtres

Julio Iglesias llenó los estadios Pero España siempre le ha querido y le ha idolatrado. En los 80 emprende una gira mundial de ocho meses, llenando los principales estadios del país, desde Málaga y Barcelona a Madrid. Llena el Santiago Bernabéu (algo que no logra Michael Jackson) y reúne a miles de personas que coreaban sus canciones. "El sueño que no pudo lograr como futbolista del Real Madrid lo logró como cantante", dice Emilio Butragueño. ¿Podrá el cantante inaugurar el nuevo Santiago Bernabéu? La gira le deja agotado. Gloria Estefan dice que Julio era un Dios sobre el escenario, acompañado y querido por mucha gente. Pero, luego, al bajarse de allí e ir al hotel era un hombre solo. Entonces llegó la depresión, algo de que habló sin reparos. "Caí sin darme cuenta. Las depresiones son consecuencia de la vida tan rápida que llevamos". Julio Iglesias y Miranda Rynsburger se conocieron en Jakarta (Indonesia) Gtres