El uso de drogas en la violencia sexual: la llamada sumisión química sigue siendo poco conocida

25 de agosto de 2023: Tres hombres son detenidos a punto de coger un avión de vuelta a casa por presuntamente violar horas antes a una turista en Magaluf (Mallorca). 3 de septiembre de 2023: Una chica de Pontevedra pide al juzgado que instruye su caso de agresión sexual que indague si fue víctima de sumisión química. 5 de septiembre de 2023: Un hombre es acusado de violar a su hijastra de 18 años en Mallorca. Al parecer, la llevó a tomar una copa a un bar y ella, después de regresar del baño, se empezó a sentir mal y perdió la conciencia. La joven apareció más tarde en la cama de él desnuda de cintura para abajo.

Son algunas de las noticias que hemos tenido que leer este verano. Noticias que nos hacen pensar que el problema de la sumisión química sigue invisibilizado y que va a más, a falta de nuevos datos oficiales.

En España, una de cada tres agresiones sexuales –hablamos de violación, aunque el Código penal ya no reconozca este término– se produce bajo los efectos de la sumisión química. Son cifras del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), que según un estudio realizado en 2021, también concluyó que en nuestro país hay una violación cada cuatro horas. En el 93% de los casos las víctimas son mujeres.

“Estuve investigando, vi que no solo pasaba en Madrid, sino en toda España, y pensé que a la sumisión química había que darle más espacio. Un podcast me parecía perfecto porque podía dividirlo por capítulos”, nos cuenta en el fascinante Estudio 3 de la Casa de la Radio de Prado del Rey.

“Es frecuente que la víctima no tenga más recuerdo que, por ejemplo, salir de la discoteca y aparecer en un lugar al que no sabe cómo llegó. Muchas veces se da cuenta de que algo ha pasado porque no tiene ropa interior, o porque la camiseta está del revés… Dependiendo de la sustancia y de la cantidad puede producir más amnesia o menos”, nos explica Begoña Bravo , jefa del departamento de Química del INTCF.

Secuelas que duran toda la vida

Loida, además, nos habló en su entrevista de las secuelas que le ha dejado aquella agresión. “Llevo en terapia 6 años porque me ayuda a saber por qué mi cuerpo está contracturado y, poco a poco, voy haciendo las paces con mi sexualidad”, confiesa. “Pero sé que esto seguirá conmigo hasta el día que me muera”, añade.

Sobre las reacciones de los oyentes, Raquel Martín Alonso siente una gran alegría: “Me resulta reconfortante cuando me escriben amigos y me dan las gracias porque me dicen que no sabían que esto existía y que, ahora que tienen hijas, saben cómo enfrentarse a este tema y me agradecen haberlo tratado con profundidad”, reconoce con una gran sonrisa.

El éxito, no cabe duda, es bien merecido. Si queréis conocer de cerca cómo se ha hecho este podcast de Radio Nacional y conocer de cerca qué implica la sumisión química solo tenéis que ver Objetivo igualdad este domingo.