L'actriu i humorista Sílvia Abril torna a agafar la seva bicicleta per conèixer diferents pobles i ciutats de Catalunya i trobar els seus plats tradicionals més representatius per evitar que es perdin. La tercera temporada de 'La Recepta Perduda' s'estrena el diumenge 17 de setembre a les 14:30 h a La 2 de RTVE Catalunya i a rtveplay.cat. Si no pots veure el programa a aquella hora, no et preocupis perquè el podràs recuperar a la nostra web.

Sílvia Abril aprendrà a cuinar receptes que potser estan a punt de caure en l’oblit. Per exemple, anirà fins a Camprodon a cuinar un bon fricandó, amb unes vistes d’infart; visitarà Vic i les seves llonganisses, per mirar de trobar la millor recepta de peus de porc; pedalejarà fins a Palamós, on es lleparà els dits amb un bon pollastre amb gambes a bord d’una goleta històrica. També anirem fins a Linyola, el poble amb més tractors del món, per compartir una bona cassola de tros. I no podem oblidar el barri tarragoní del Serrallo, amb la seva moixina. La llibreta de la Sílvia continua engrossint amb receptes i experiències inoblidables.

La Recepta Perduda - Sílvia Abril serveix cassola de tros al municipi lleidatà Linyola RTVE Catalunya