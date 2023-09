MasterChef I Receta de Greixonera a la catalana

1.Para hacer greixonera

Greixonera día de antes tamaño individual 4

2.Para hacer el baño de la greixonera

Leche 250g

Azúcar 50g

Nata 250g

Vainilla 1/2

3.Para marcar la greixonera

Mantequilla

Azucar

4.Para hacer la crema catalana

Nata 98g

Leche 372g

Azúcar 98g

Maicena 40g

Yema 98g

Azúcar invertido 25g

Mantequilla 48g

Limón piel 1

Naranja piel 1

Canela en rama 1

4.Para hacer el helado crema inglesa y vainilla

Leche 200g

Nata 50g

Azúcar 45g

Yema huevo 2

Vainilla 1/2

5.Acabado y presentación

Ralladura de lima

Menta 4

Para hacer el baño de la greixonera: Calentamos la leche, la nata, el azúcar y la vainilla abierta y rascada. Lo llevamos ebullición. Metemos el líquido obtenido en una gastronor y remojaremos las greixonera la volteamos por los dos lados. Las iremos escurriendo y las iremos dejando en otra gastro con papel sulfurizado. Para marcar las greixoneras: Una vez que tengamos la greixonera pasada por el baño, ponemos una sartén grande con mantequilla y azúcar y las marcaremos en la sartén. Para hacer la crema catalana: Calentamos la nata, la leche, el azúcar invertido con la piel de limón, piel de naranja y la canela en rama. Por otro lado, mezclamos con varilla el azúcar la maicena y la yema de huevo. Dejamos que la mezcla anterior hierva y una vez hierva la sacaremos del fuego, esperaremos 2 o 3 min y meteremos en esta mezcla de Maizena, azúcar y yema remover para que no se nos pegue, dejaremos infusionar durante 10 min. Una vez pasado el tiempo colaremos pondremos al fuego y no pararemos de mover con una lengua lo llevaremos a ebullición y lo sacaremos del fuego lo volveremos a colar. Meteremos la mezcla en una montadora con pala iremos moviendo hasta que la crema la tengamos a 50 -c y mientras baja la temperatura iremos metiéndole la mantequilla. Dejaremos enfriar y guardaremos en manga para el pase. En el momento del pase le pondremos por encima de la greixonera (ensaimada) crema catalana y la caramelizaremos con la pala. Para hacer el helado de crema inglesa y vainilla: Poner en un cazo la nata y la leche, llevarla a ebullición y apartarla del fuego, en este momento raspamos la vainilla es decir sacamos los granillos de esta y la dejamos infusionar 30 min con resto de ingredientes. Mezclamos las yemas y el azúcar y una vez que las tengamos bien mezclada se la meteremos a la mezcla anterior. Volveremos a poner toda la mezcla al fuego y sin parar de mover lo llevaremos hasta los 82 -c grados. Colaremos bien y lo filmaremos a piel, lo enfriaremos en abatidor. En el momento del pase, lo mantecamos nitro hasta que tenga la textura de helado reservar para el momento del pase. Acabado y presentación: Ponemos la greixonera en el centro del plato, esta ya la tenemos con la crema catalana y estará ya la crema con el azúcar caramelizado, esto lo hacemos en bandejas de horno para no manchar el plato, en este momento le rallaremos lima con un microplein. En un lado ponemos el helado y una menta encima de este