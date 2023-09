El nou curs escolar comença aquest 6 de setembre amb diverses novetats a les aules que tenen l'objectiu, segons el Departament d'Educació, de millorar-ne la qualitat. Unes mesures que no han estat suficients per als sindicats, que critiquen que encara "no es contempla el retorn de les condicions laboral" i, per això, mantenen la vaga pel mateix dia d'inici de les classes.

01.26 min El curs escolar a Catalunya començarà amb la vaga de docents | Inma Morant

Un curs que ve marcat per la disminució dels alumnes matriculats a infantil i primària, un fet que s'associa a la tendència a la baixa de la natalitat. El curs també està marcat per l'encariment de la despesa escolar i pel malestar d'algunes famílies pel fet que alguns centres inauguraran nou curs escolar amb les obres de millora encara en marxa.

1.190 docents més Enguany, els centres escolars comptaran amb més professionals a les aules. En total, hi haurà 81.335 docents, 1.190 més que el curs passat. "El curs que comença serà el curs amb més recursos i mestres que mai", ha afirmat la consellera d'Educació, Anna Simó, en la roda de premsa per presentar les xifres i novetats del nou curs. 01.04 min Els sindicats d'educació tallen la Via Augusta a les portes del curs escolar | Maite Boada D'altra banda, Educació preveu que 1.605.243 alumnes es matriculin aquest curs algun dels ensenyaments que s'ofereixen. En línies generals, continua la tendència de disminució d'alumnat a causa de la davallada de la natalitat i destaquen els prop de 20.000 menys matriculats a infantil i primària respecte al curs passat. Els estudis que guanyen més matriculats són els de Formació Professional.

Les novetats del nou curs Una de les novetats és que enguany es posa en marxa la figura del referent de coeducació, convivència i benestar emocional, amb més de 3.400 al conjunt del sistema. La nova figura l'ocuparan docents que són a les plantilles. El mes d'octubre, ha dit Simó, es formarà als referents que ja estan identificats i que començaran a treballar aquest curs. També s'han fusionat els protocols existents en un únic protocol perquè els docents puguin detectar millor les situacions de violència masclista, LGTBI-fòbia o assetjament, entre altres. A més a més, entrarà en funcionament el nou registre de situacions de violència de l'alumnat, una eina que ha de servir per ajudar els centres i alhora permetre "traçabilitat" per part del Departament. Una altra de les novetats d'enguany és un augment de 25 milions d'euros per reforçar l'escola inclusiva, amb 355 nous professionals d'atenció educativa i l'ampliació de les hores de monitoratge de suport. Pel que fa al pla contra la segregació escolar, Educació dobla la inversió per a l'escolarització de l'alumnat vulnerable i hi destina 80 milions d'euros. A més, el curs comença amb la fi de la segregació per gènere finançada amb fons públics a l'ESO. Altres novetats són el desplegament de les mesures de compensació en competències bàsiques per millorar la comprensió lectora i les matemàtiques, el pla pilot en 50 centres de millora de les biblioteques escolars i la formació de 800 nous centres en els tallers d'usos lingüístics.