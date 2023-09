Mor als 68 anys la lingüista i professora Carme Junyent

La lingüista i professora Carme Junyent i Figueras ha mort als 68 anys, víctima d'un càncer de pàncrees. Nascuda el 1955 a Masquefa (Anoia), Junyent era professora de lingüística a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (UB), especialitzada en les llengües amenaçades, l'antropologia lingüística i les llengües de la immigració a Catalunya.

És autora d'una prolífica obra sobre la situació de les llengües del món i la diversitat lingüística i actualment dirigia el Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA). També va ser presidenta del Consell Lingüístic Assessor i guardonada amb la Creu de Sant Jordi el 2019 "per la seva llarga trajectòria en l'estudi i la defensa de la diversitat lingüística a Catalunya i al món".

En una entrevista fa uns mesos a Ràdio 4, Carme Junyent admetia que la situació en què es troba el català és molt complicada, però alhora es mostrava convençuda que "no estem en una situació irreversible".

05.03 min Junyent: "El català no està a l'UCI però fa molts anys que anem enrere" | OLGA RODRÍGUEZ

Era crítica amb la política lingüística seguida i lamentava que s'hagués confiat en excés en el paper dinamitzador de la llengua i d'aprenentatge que havia de jugar l'escola: "hauríem de tenir present que l'escola és molt eficaç a l'hora de difondre llengües dominants però no ho és tant a l'hora de revitalitzar llengües subordinades", deia, com és el cas del català amb relació al castellà.

Sobre el futur, era més aviat pessimista, tot i que veia com un factor positiu que cada persona més persones nouvingudes s'interessessin per aprendre el català. En tot cas, la seva visió l'ha deixada ben clara per escrit en un article pòstum publicat al porta Vilaweb.

Una vida dedicada a l'estudi de les llengües Junyent va estudiar filologia a la Universitat de Barcelona i es va desplaçar a les universitats de Marburg, la de Colònia i la de Califòrnia per completar la seva formació. Es va doctorar a la Universitat de Barcelona (UB) amb una tesi sobre les llengües a l'Àfrica i la seva expansió. Va treballar com a professora de lingüística general a la Facultat de Filologia de la UB. Fundadora del Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades per al coneixement i estudi de la diversitat lingüística el 1992, va formar part del comitè d'experts consultats per a la redacció de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics (1996) i va ser membre del Comitè Científic Internacional de Linguamón - Casa de les Llengües. Va comandar l'inventari de les llengües que es parlen a Catalunya.

Visió crítica i inconformista A banda de la recerca en l'àmbit de les llengües amenaçades, l'antropologia lingüística i les llengües arribades a Catalunya a través de la immigració, Junyent serà recordada per les seves reflexions sobre l'ús del gènere desdoblat. El 2010 va organitzar la jornada 'Visibilitzar o marcar: repensar el gènere en la llengua catalana', actes a partir de la qual Grup 62 va recollir en format de llibre. La Generalitat impulsarà un pla de xoc per fomentar l'us del català a les escoles El document va ser un punt clau per a la defensa del gènere no marcat o l'ús del masculí com a inclusiu, del qual va publicar nombrosos articles divulgatius. El 2021 va editar el volum 'Som dones, som lingüistes, som moltes i diem prou' (Eumo), un volum que va despertar certa polèmica i debats encesos a les xarxes socials a propòsit de la conveniència dels desdoblaments o l’ús del tercer gènere. El llibre recull l’opinió d’una setantena de lingüistes sobre el llenguatge inclusiu i del seu ús amb arguments sobre el llenguatge i el gènere des dels àmbits de l’administració, com l’educació, la universitat, la correcció i la traducció, la informació i l’entreteniment.