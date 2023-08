Valencia se vestirá de gala para acoger a las grandes estrellas de la gimnasia rítmica. La ciudad española celebra la 40ª edición del Mundial del 23 al 27 de agosto, que podrás vivir en RTVE Play y en el canal deportivo de TVE, Teledeporte. La voz del deporte minoritario, Paloma del Río, será la encargada de narrar todo el evento deportivo junto a la exgimnasta, Almudena Cid. Un torneo que no te podrás perder sin lugar a duda porque será una de las últimas narraciones de la periodista de la casa antes de su retirada. En el mes de junio, la comentarista presentó el video pódcast de la plataforma on demand y gratuita, Ya no quiero esconderme, que profundiza en la experiencia de los deportistas LGTBI en el mundo del deporte.

Un total de 230 gimnastas procedentes de 60 países competirán en el Campeonato del Mundo. La delegación española contará con ocho deportistas. El equipo ya consiguió su billete en la prueba de conjuntos de París 2024, pero sus gimnastas aún deben ganarse una plaza en la competición individual. Este torneo es uno de los más importantes en el proceso de clasificación de esta modalidad deportiva en los Juegos Olímpicos: de las 38 plazas que hay disponibles para la capital francesa, la mitad se reparten en Valencia. Habrá 14 billetes en la categoría individual y 5 en conjuntos.

¿Te lo vas a perder? ¡Toma nota de las fechas relevantes!