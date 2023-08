Com serà la Festa Major de Gràcia 2023?

La Vila de Gràcia ja ho té tot a punt per a una nova edició de la seva tradicional festa major. El color dels guarnits, la música i la festa monopolitzaran el barri del 15 al 21 d'agost. Enguany tornaran a ser 23 els carrers i places guarnits per les comissions de festes de veïnes i veïns. Com a novetat, hi haurà per primera vegada un acte multiconfessional amb la col·laboració d'AUDIR, una entitat catalana que aglutina persones amb diferents tradicions religioses. Tindrà lloc el 20 d'agost a la plaça Joanic i consistirà en una lectura musicada de versicles dels diferents textos sagrats que versen sobre l’anhel de la Pau.

Aquest 2023 també serà especial per al veïnat dels carrers Verdi i Mozart. La Fundació Festa Major homenatjarà la trajectòria centenària en el guarniment d'aquests dos espais amb la descoberta de dues plaques, una a cada carrer, per reconèixer la tasca de les persones implicades en els guarniments al llarg dels anys. Aquest reconeixement es farà visible el 16 d'agost.

Un pregó futbolístic L'equip femení del CE Europa ha estat protagonista aquesta temporada pel seu ascens històric a Primera Federació, i l'equip mascuí ha recuperat la categoria i tornarà a jugar dos anys després a Segona Federació. Per aquest motiu, els pregoners d'aquesta edició de la festa major seran els capitans femenins i masculins, Andrea Porta i Àlex Cano. Les seves paraules s'escoltaran al balcó de la seu districte de Gràcia, a la plaça de la Vila, el 14 d'agost a les 19h.

El cartell de la festa El cartell d’enguany és obra de la il·lustradora Gina Pont i amb el seu disseny ha volgut retre homenatge al dinamisme de la festa i les seves diferents facetes. Apareix el guarnit, amb una veïna amb mocador de treballar al cap i envoltada d’eines i textures. També apareix la cultura popular amb els rostres dels Gegantons de la festa: en Torradet i la Gresca. També està present la música i el ball amb els peus d’una parella de ball i elements com la clau de sol o el piano.