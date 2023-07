La jutgessa processa per un delicte d'agressió sexual amb accés carnal al futbolista Dani Alves, al concloure que hi ha prou indicis per enviar-lo a judici per violar presumptament a una jove a la discoteca Sutton de Barcelona el passat 30 de desembre. Li ha imposat el pagament de 150.000 euros per a la possible indemnització de la víctima.

La titular del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona ha donat per finalitzada la investigació del cas i ha citat Alves per aquest dimecres 2 d'agost per notificar-li el seu processament, el pas previ per enviar-lo a judici. Allà, el brasiler podrà declarar o abstenir-se, i després les parts presentaran els seus escrits d'acusació i defensa.

Denegació de la llibertat en dues ocasions El passat 12 de juny, la secció Tercera de l'Audiència de Barcelona tornava a denegar, per segona vegada, la llibertat del futbolista, Dani Alves. El tribunal continuava creient que hi havia suficients indicis de criminalitat i que la investigació ja estava quasi acabada. També consideraven que el risc de fugida continuava existint perquè Alves té coneixement dels fets que hi ha contra ell i de la gravetat d'aquests, en cas de condemna per agressió sexual, la pena pot arribar fins als 12 anys. L'Audiència de Barcelona manté a presó provisional a Alves per segona vegada