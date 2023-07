Els socorristes de Barcelona han iniciat aquest divendres una vaga indefinida protestar contra la "vulneració de drets" i la "manca de personal". Amb uns serveis mínims del 50%, aquest divendres estan obertes 13 de les 21 torres de vigilància que hi ha a les 8 platges de la ciutat.

La CGT assegura que la mediació amb Aunar, el grup que gestiona el servei, ha "fracassat" i per això la plantilla ha decidit mobilitzar-se. No és la primera vegada que el col·lectiu convoca aturades, ja que el passat 9 de maig també en van convocar una altra.

Els vigilants de les platges també han protagonitzat una manifestació a la plaça Sant Jaume a les 10 del matí. Reclamen que es compleixi la llei de prevenció de riscos laborals per garantir la seguretat a les platges i una ampliació de la plantilla per reduir els torns de vigilància dels treballadors. També volen el pagament a temps de les nòmines, principal motiu de l'anterior aturada.

Manca de seguretat i de personal

Ara, amb la temporada alta iniciada, els socorristes denuncien "una vegada més" els "dèficits" del servei que ha de garantir la seguretat a les platges. En concret, lamenten que s'estiguin incomplint els acords assolits amb Aunar amb la mediació del Departament de Treball i de l'Ajuntament de la ciutat que van facilitar aixecar l'anterior convocatòria.

01.09 min Vaga de socorristes de Barcelona: serà indefinida a partir de divendres

En concret, denuncien que no es compleix la llei de prevenció de riscos laborals i que inclou revisions mèdiques i dermatològiques, entrega d'uniformes i d'equips de protecció individual. També afirmen que s'estan incomplint les millores dels mòduls de salvament, que hi ha errors en la liquidació de nòmines i que s'entreguen fora de terminis legals i que la manca de contractacions promeses llastra el servei.

01.09 min Els socorristes de Barcelona convoquen una vaga indefinida per divendres | Marga Esparza

El sindicat afegeix que, a banda de "la vulneració dels acords", actualment la plantilla està augmentant els torns de vigilància i les jornades laborals per pal·liar la falta de personal que es denuncia des de l'inici de la temporada alta el 10 de juny. "L'alternativa trobada per l'empresa és fer rotar treballadors d'altres centres de treball sense passar per les proves que s'exigeixen al personal que treballa al dispositiu de Barcelona".