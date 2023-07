Un bon agost turístic, però encara no de rècord

L'agost és el mes tradicionalment de les vacances a Catalunya. Enguany les previsions turístiques a Catalunya apunten alt, però sembla que no tant com per poder parlar del millor estiu de la història. Després d'una molt bona meitat d'any, de cara a les propers setmanes sembla que les ocupacions rondaran el 80%, i com ja és tradicional, durant els caps de setmana i el pont del 15 d'agost segurament es penjarà el cartell de "tot ple".

01.25 min Bones previsions turístiques de cara a l'agost

Ara bé, al sector admeten que l'any passat va ser un any excepcional, i que serà difícil igualar-lo. La pujada del cost de la vida i la baixada de clients internacionals, com ara francesos o russos, i les reserves cada vegada més a darrera hora, són algunes de les causes de la davallada.

01.40 min El sector turístic confia en l'agost per recuperar els nivells prepandèmia

Reserves de darrera hora a Barcelona A Barcelona, els hotels i apartaments turístics anticipen una bona campanya pel retorn del turisme internacional i els preus a l'alça. Des del Gremi d'Hotels de Barcelona esperen poder arribar al 87% durant les setmanes vinents, però asseguren que caldran reserves d'última hora per millorar les xifres de 2019. La ciutat ha fet una aposta pel turisme de qualitat, després de l'aturada forçosa per la pandèmia. Això suposa menys visitants que paguen preus un 20% més alts. El que sí que han observat és un canvi en el comportament dels clients. Si abans les reserves es feien amb molta antelació ara aquest temps s'ha escurçat. 01.08 min Ocupacions superiors al 85% a Barcelona També confien en les reserves d'última hora els apartaments turístics, després d'una bona primavera i un mes de juliol amb menys ocupació de la que esperaven. Alguns han hagut d'abaixar preus. Els visitants europeus i nord-americans, amb un poder adquisitiu alt, continuen sent majoritaris a la ciutat. Segons el sector, encara no s'ha normalitzat la tornada dels viatgers asiàtics després de la pandèmia.

Prop del ple al Pirineu A Lleida auguren un mes d'agost amb una mitjana d'ocupació d'entre el 80 i el 95%, amb ple total pel pont del 15 d'agost. Tot i que també preveuen estades més curtes i reservades a última hora. " Les estades més curtes i reservades a última hora són cada cop són més freqüents", segons explica David Isermn, director de Cerdanya EcoResort que afegeix que tenen les onades de calor acostumen a fer que hi hagi qui es decideixi a darrera hora. Per cert, que aquest cap de setmana, l'aeroport d'Alguaire inicia els vols d'estiu cap a Eivissa i Menorca, amb dos freqüències setmanals, divendres i diumenges, fins al 3 de serembre. El turisme agafa força després de la pandèmia: Catalunya, segona destinació preferida

Una temporada que s'allarga A Girona el sector turístic preveu tancar juliol amb una ocupació que fregarà el 80%, una xifra inferior a la de l'any passat, quan va ser de rècord. Malgrat tot, preveuen penjar el cartell de complet molts dies d'agost. L'hoteler i president dels càmpings gironins, Miquel Gotanegre assegura que a Girona la temporada cada cop s'allarga més. Els empresaris gironins asseguren que l'increment de preus que han aplicat arran de la crisi energètica no està influint en les reserves d'estiu a la Costa Brava. Prova d'això són els restaurants que també registren, diuen, bones xifres d'ocupació.