Gracias a la llegada de Beatriz a La Promesa descubrimos que Martina ocultaba un gran secreto. Ha intentado ocultarlo durante todo este tiempo, pero la visita sorpresa de sus padres ha marcado un antes y un después. La sobrina del marqués ha confesado que mintió a Fernando y Margarita haciéndoles creer que estaba en París. También ha engañado a Cruz y Alonso, ocultándoles la verdadera razón de su inesperada llegada al palacio. ¿Por qué se esconde? ¿Qué es eso tan grave que hizo? ¿Por qué no le ha contado nada a nadie? Mañana, descubriremos todos los detalles en el nuevo capítulo de La Promesa, a las 16:30 horas en La 1 y RTVE Play. ¡Lo estamos deseando!

Las primeras pistas

Durante la estancia de Beatriz en La Promesa salieron a la luz algunas pistas clave: Martina asegura que no tiene la culpa de nada. Al contrario de lo que piensa Beatriz: “Desde aquella terrible noche, mi vida no volvió a ser la misma. Tú fuiste la única culpable”. Otro de los puntos fundamentales en esta trama fue el momento en el que Martina se disculpó con Oltra: “Fue un juego inocente, no sabía que aquello iba a tener consecuencias tan graves”. ¿Todo esto por una travesura?