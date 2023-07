El final del capítulo 143 de La Promesa nos dejó con el corazón totalmente encogido. Desde que descubriera toda la verdad sobre su pasado, Curro ha estado evitando encontrarse con Jana, pero la doncella ha sido quien se ha acercado al joven para hablar con él, y pedirle que por favor tome una decisión sobre ellos. Tras el parón de la serie este martes y miércoles por la emisión, La Promesa regresa el jueves a las tardes de La 1 y RTVE Play, ¡y lo hace con el esperado momento entre los dos hermanos!

La decisión de Curro, mañana en La Promesa

Cansada de que Curro evite encontrarse con ella, Jana ha tomado las riendas de la situación, otra vez, y ha acudido a hablar con su hermano: "Desde que le dije que somos hermanos, me huye, no lo niegue", algo que el joven no hace: "Mira sí, te estoy evitando porque no quiero hablar del tema".

Jana, en ese momento, cree que a Curro no le importa que su vida sea una mentira, que no quiere reconocerla como hermana, y le hace la pregunta que estaba guardando todo este tiempo: "Así que, no piensa mover un modo para descubrir por qué mataron a nuestra madre. ¿A caso no se merece justicia la mujer que le dio la vida y que la perdió por protegerle?". Una pregunta que no obtiene respuesta, por lo que da un ultimátum a su hermano: "Ha llegado el momento de que tome una decisión. O está conmigo y me ayuda, o mira para otro lado y es un cobarde. Usted decide".

¿Cuál será la decisión de Curro? ¡Mañana en el inicio del capítulo tendremos la respuesta! ¡No te pierdas el gran momento entre Jana y su hermano a las 16:25 horas en La 1 y RTVE Play!