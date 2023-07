Més de 110.000 persones van celebrar a la plaça Espanya de Barcelona la diversitat sexual de la comunitat LGTBIQ+. El Pride! BCN d'enguany reivindicava especialment els drets de la gent gran i ho feia com cada any en un ambient festiu en el qual no poden faltar ni els vestits espectaculars ni la música. Com el que va lluir la Sharonne al programa 'Orgull! 2023' amb el que RTVE Catalunya va retransmetre per primera vegada aquesta festa anual pels drets LGTBIQ+. La drag queen i cantant va conduir en directe aquest especial amb la Tània Sarrias, però abans va interpretar en exclusiva la seva nova cançó "Libertad".

Pel set de RTVE Catalunya van passar representants de diverses entitats socials i també artistes que van demanar més sensibilitat que mai pel col·lectiu LGTBIQ+. Van recordar que tot i que la nostra societat ha avançat molt en drets socials, avui es torna a viure sota l'amenaça de qui vol retallar la llibertat de les persones i rebutja qualsevol expressió fora de la condició heterosexual. En aquest sentit, l'artista María Escarmiento va animar als joves a votar a les eleccions generals del 23J.

Durant dues nits, artistes d'Eurovisió i del Benidorm Fest 2023 van passar per l'escenari que el Pride! BCN va instal·lar a l'avinguda Maria Cristina. La sueca Loreen, vigent guanyadora del certamen europeu amb "Tattoo", va ser cap de cartell amb Paulina Rubio.

"Nochentera", l'himne del Pride! BCN 2023 L'Orgull de Barcelona va comptar amb l'actuació de fins a cinc artistes del Benidorm Fest 2023: Karmento, Sofía Martín, Sunderland, Agoney i Vicco, de qui l'èxit "Nochentera" és una de les cançons més ballades d'aquest estiu i s'ha convertit en un himne de l'orgull LGTBIQ+. Els més ovacionats, però, van ser la Tània i el Víctor que tots coneixem com 'Ladilla rusa'. Actualment de gira per Espanya amb el tour "Menudas zorras estamos hechas", asseguren que actuar al Pride! BCN és especialment emocionant.