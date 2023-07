La compravenda d'habitatges encara aguanta la pujada de tipus

El mercat immobiliari marca una moderada tendència a la baixa, però resisteix tot i la pressió de la pujada constant dels tipus d'interès. Les dades de maig recollides per l'INE situen el retrocés pel que fa a les compravendes en només un 5% respecte al mateix mes de l'any passat. Malgrat tot, les fins a 9.000 operacions que es van tancar són la millor xifra de l'any i es mantenen en els nivells més alts des de juliol de 2007.

Els principals portals immobiliaris destaquen precisament la "resistència" de les dades i agafen com a exemple que a escala espanyola, on les compravendes cauen un 6,5%, encara estan un 16% per sobre d'abans de l'esclat de la pandèmia. A Catalunya, en el que va d'any s'han fet 42.787 operacions, la xifra més elevada a aquestes alçades des de 2008.

Els preus encara no cedeixen Pel que fa als preus, les dades mostren una estabilització en els 2.026 euros per metre quadrat fins a maig, segons les dades del Consell General del Notariat. Uns preus que se situen en el nivell més alt des de juliol de 2011, però encara lluny dels prop de 2.600 que van assolir el 2007.

A la baixa a Barcelona i Girona Dels 9.000 habitatges, 8.312 eren lliures i 668 protegits; i 1.523 eren nous i 7.477 de segona mà. Per demarcacions, Lleida (10%) i Tarragona (+0,5%) van millorar els registres de fa un any, mentre que Barcelona i Girona els van empitjorar un 6,6% i un 7,5% respectivament. Viure a prop d'un parc incrementa el preu dels pisos fins a un 13% Les dades també deixen en evidència la manca d'habitatge nou, marcat especialment per la davallada en un 70% de les promocions a la capital catalana on s'han visat només 240 habitatges. La directora general del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Sònia Oliveras, ho atribueix a "la manca d’espai i la reserva del 30% per protecció oficial", però també al context econòmic.