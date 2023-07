Las últimas incorporaciones a nuestro catálogo se cuelan entre las más vistas de RTVE Play. Ya sabes que el mejor cine en español en streaming y gratis está a solo un click. Solo tienes que entrar en el portal y disfrutar de un completo catálogo con las mejores películas online. Entre las últimas incorporaciones se encuentran títulos como El buen patrón (2021), I car a lot (2020) o Azuloscurocasinegro (2006), una de las más vistas del todo el catálogo desde su incorporación. A continuación repasamos las diez películas más vistas en RTVE Play este mes. ¡No te las pierdas!

Reparto: Marta Nieto

Marta Nieto protagoniza 'Tres' RTVE

Es una de las propuestas cinematográficas más interesantes de los últimos años. Injustamente desapercibida en salas, no te pierdas la oportunidad de disfrutarla. C. es diseñadora de sonido. Disfruta con su trabajo. Pasa muchas horas sola, grabando efectos sala, wild-tracks, editando, mezclando. El estudio es su último refugio: un lugar donde postergar las averiadas relaciones que mantiene con su expareja, con su anciana madre y con sus compañeros de trabajo. Aunque ella aún no lo sabe, C. está comenzando a desincronizarse. Ver aquí. Disponible hasta el 4 de junio de 2031.