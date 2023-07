Frutales urbanos: ¿por qué no son comestibles?

Esperan a que oscurezca. Se ponen un pasamontañas. Y salen a la calle armados… con ramas. Son los Guerrilla Grafters: un colectivo que injerta ramas de árboles frutales comestibles en aquellos que son pura decoración urbana. ¿Por qué tener un naranjo falso cuando puedes tener jugosas y dulces naranjas al alcance de la mano?

Parece lógico: lo que se puede comer es mucho mejor que lo que no se puede comer, y si es gratis, aún está más cerca de lo perfecto. Entonces, ¿cuál es la razón por la que tenemos las ciudades llenas de árboles frutales cuyos frutos no podemos comer? Nos encanta mirarlos, pensar en qué pasaría si cogemos uno, pero la realidad es que lo mejor es pasarse por la frutería, por un buen huerto o bosque y asegurarnos de que esos frutos están en perfectas condiciones. ¿Y qué pasa con urbanitas? ¡Te lo contamos!

Árboles para comer y ornamentar

Es difícil determinar en qué momento de la historia se cultivaron frutos que no se podían comer para ornamentar un lugar. Se conservan inscripciones en caparazones de tortuga que indican la existencia de jardines en la dinastía Shang, en el 1600 aC, en los jeroglíficos de tumbas egipcias, en la época de Tutmosis II, y también, por las mismas fechas, en los palacios micénicos. ¿Habría allí algunos frutos que las familias más adineradas y los religiosos cultivaban solamente por su belleza?

Tal vez. Lo que sí es bien conocido es que muchos siglos después, cuando se colonizaron distintos territorios, algunas plantas que producían alimentos en sus países de origen se empezaron a cultivar como ornamentales en los jardines de las clases pudientes europeas.

Naranjas amargas en la ciudad Pixabay

En un principio no se apreciaban las cualidades gustativas de sus frutos, como en el caso de los pimientos, tal y como señala Esther Katz en Chili Pepper: From Mexico to Europe (2009), pero sí sus formas y sus colores vistosos. Pimientos, extraños limones y otros frutos pasaron a formar parte de jardines privados que coleccionaban estas rarezas en una suerte de gabinete de curiosidades viviente.