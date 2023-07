Cada cop els estius són més calorosos. Les onades de calor s'han multiplicat en el darrer segle: enguany, ja en portem dues i només estem al juliol. Els experts alerten del canvi climàtic i l'augment de temperatures com una de les raons d'aquest increment, i assenyalen que comporta un risc elevat per les persones grans o amb patologies de salut.

De fet, l'Hospital Clínic afirma que cada any atén 12 malalts per cops de calor i insisteix a evitar "hores d'exposició solar extremes" i augmentar la vigilància sobre les persones grans, les més vulnerables als cops de calor. La doctora Elisenda Gómez adverteix que "és una patologia molt extrema" i "infradiagnosticada", i explica consells per evitar que passi.

Les onades de calor es multipliquen per 16 La investigadora del Grup d'Anàlisi de Situacions Meteorològiques Adverses de la Universitat de Barcelona, Carme Llansat, assenyala el canvi climàtic com la causa d'aquest increment: "En la situació que estem d'augment de temperatura, lamentablement començarà a ser normal". I alerta que podríem arribar a tenir quatre onades de calor a l'any, quan a mitjans del segle passat se'n registrava una cada quatre anys. Llansat creu que "ens hem d'acostumar" a aquesta normalitat, però que no podem acceptar que no podem fer res: "Hem de lluitar per baixar els efectes del canvi climàtic".