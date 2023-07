Cap de setmana tràgic al litoral català

Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquests dies coincidint amb un episodi de temperatures molt altes. Sobretot, perquè aquest cap de setmana s'ha hagut de lamentar la mort de 4 persones que han perdut la vida ofegades a platges del litoral català.

L'última ha estat aquest diumenge al migdia. Cap a dos quarts de dues els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia un home inconscient a la sorra de la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Es tracta d'un home de 65 anys a qui li han practicat maniobres de reanimació però sense èxit. En el moment de l’incident hi havia servei de socorrisme a la platja i onejava la bandera groga per estat de la mar.

Són les mateixes circumstàncies que hi havia en els 3 ofegaments mortals de dissabte. Un a la platja de la Rovina de Castelló d’Empúries, a l'Alt Empordà, amb la mort d'un home de 60 anys de nacionalitat cubana. L'altre a la platja del Miracle de Tarragona, al Tarragonès, on un home de 32 anys i nacionalitat índia va perdre la vida. I encara un tercer, el d'un home de 55 anys, a la platja del Salatar de Roses, a l'Alt Empordà.

Els 4 morts d'aquest cap de setmana eleven a una desena les víctimes mortals ofegades al litoral català des del 15 de juny, data que es considera l'inici de la temporada alta de bany.

Protecció Civil recorda que si s'observa que algú es troba malament o té dificultats dins l’aigua s'ha d'avisar urgentment el servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar actuacions ràpides. En el bany, cal tenir presents sempre les condicions i limitacions físiques i evitar sobreesforços que dificultin la sortida de l’aigua i posin en risc la vida. També es recomana anar sempre a platges vigilades i fer cas de les indicacions.