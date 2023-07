No permetis que les altes temperatures et deixin aplatanat al sofà veient qualsevol cosa a la televisió, la tauleta o l'smartphone. Et proposem 10 pel·lícules per a tots els gustos i estats d'ànim amb les que faràs més suportable les nits d'estiu i les hores més caloroses del dia. Cinema de qualitat i en català, local i internacional. Les pots veure a RTVE Play Catalunya de forma gratuïta, quan vulguis i on vulguis, des de l'app RTVE Play o seguint els enllaços que trobaràs en aquesta notícia.

Palm Springs (2020), de Max Barbakow Repartiment: Andy Samberg i Cristin Milioti Una de les millors comèdies romàntiques dels darrers anys, aquesta divertidíssima i entranyable actualització de la clàssica 'Atrapat en el temps' (1993, Harold Ramis) ha triomfat a tot el món. El despreocupat Nyles i la poc inclinada dama d'honor (i ovella negra de la família) Sarah es troben casualment en unes noces en Palm Springs. Allí descobriran que no sols no poden escapar del lloc, sinó que tampoc podran fugir d'ells mateixos en el que sembla ser un bucle fora de tota lògica. Cinema en català Palm Springs Nyles i Sarah es troben casualment en unes noces a Palm Springs. Les coses es compliquen quan no poden fugir del lloc ni d'ells mateixos.... Ver ahora

Els dies que vindran (2019), de Carlos Marques-Marcet Repartiment: David Verdaguer i María Rodríguez Soto Guanyadora de la Biznaga d'Or del Festival de Màlaga, aquest drama retrata el procés d'embaràs real pel qual van passar els actors David Verdaguer i María Rodríguez Soto regalant-nos una sensible i íntima obra que navega entre la realitat i la ficció. Vir i Lluís fa només un any que surten junts, quan descobreixen que estan "embarassats". Durant 9 mesos, seguirem l'aventura d'aquesta jove parella barcelonina, el gir enorme que donarà la seva vida, les seves pors, alegries, les seves expectatives i les realitats que, durant el seu embaràs, creixen davant ells. Somos cine Los días que vendrán Durante nueve meses, seguimos la aventura de una joven pareja barcelonesa, el giro que da su vida, sus miedos, alegrías, sus expectativas y realida... Ver película

Mamà María (2020), de Jean-Paul Salomé Repartiment: Isabelle Huppert A mig camí entre el drama familiar i la comèdia subversiva, aquest film protagonitzat per la sempre brillant Isabelle Huppert, tracta del vincle de sororitat que s'estableix entre unes dones franceses, àrabs i asiàtiques que lluiten per la dignitat en els marges del sistema. Patience Portefeux treballa com a traductora d'àrab per a la policia de París. És una feina precària i mal pagada. Tractant d'encobrir al fill de la dona que cuida a la seva mare, Patience s'involucra en un assumpte de drogues, tenint accés a un gran carregament de cànnabis. Simultaniejant el seu treball en la brigada antidroga, es convertirà en la famosa distribuïdora de droga, Mamà Maria. Cinema en català Mamà Maria Patience, que treballa com a traductora en la policia de París, s'involucra casualment en un assumpte de drogues, accedint a un carregament de mari... Ver ahora

Estiu 1993 (2017), de Carla Simón Repartiment: David Verdaguer, Bruna Cusí, Laia Artigas L'excepcional debut de Carla Simón, guanyadora a Millor Òpera Prima a Berlín, Gaudí a la Millor Pel·lícula i Goya a la Millor Direcció Novella, és una pel·lícula basada en els records de la mateixa infància de la directora. Frida és una nena de sis anys que, després de la mort de la seva mare, ha de mudar-se a casa dels seus oncles. Encara que la reben amb els braços oberts, Frida no acaba d'adaptar-se a la seva nova vida. Lluny del seu entorn pròxim, vivint en una casa enmig del camp, Frida aprendrà a superar la pèrdua i s'anirà adaptant de mica en mica a la seva nova vida. Somos cine Verano 1993 Ópera prima de Carla Simón, galardonada con el Premio Nacional de Cine 2023.... Ver película

Mares veritables (2020), de Naomi Kawase Repartiment: Hiromi Nagasaku, Arata Iura i Aju Makita La darrera pel·lícula de la directora japonesa va ser molt aclamada al Festival de Cannes i Sant Sebastià, i es considera una de les seves millors obres. Kawase explora els vincles familiars i la maternitat a través de Satoko i Kiyokazu, una jove parella que decideix adoptar un bebè després d'una llarga i dolorosa experiència en tractaments de fertilitat. Sis anys més tard, reben una trucada telefònica amenaçadora d'una dona anomenada Hikari, que afirma ser la mare biològica del petit i està disposada a extorquir-los per una gran quantitat de diners. Cinema en català Mares veritables Una parella després d'una llarga i insatisfactòria lluita per tenir un fill, decideix adoptar a un nen. Anys després reapareix la seva mare biològi... Ver ahora

Sorry, we missed you (2019), de Ken Loach Repartiment: Kris Hitchen, Debbie Honeywood i Rhys Stone Guanyadora del premi del públic a Sant Sebastià, Ken Loach torna als seus orígens amb aquesta història sobre Ricky i la seva família que intenta tirar endavant des de la crisi econòmica de 2008. Malgrat treballar cada vegada més, són conscients que mai obtindran l'anhelada seguretat econòmica o tindran una casa en propietat. Sorgeix llavors una oportunitat per a Ricky. La parella decideix apostar el tot pel tot i compren una furgoneta oferint a la família la possibilitat de crear el seu propi negoci. No obstant això, la tasca no serà fàcil. El món modern es cola en la cuina familiar, oferint-los un futur diferent. Cinema en català Sorry we missed you Ricky i la seva família han estat lluitant per a tirar endavant econòmicament des de la crisi de 2008. Un dia es presenta una nova oportunitat.... Ver ahora

Especiales (2019), d'Olivier Nakache i Eric Toledano Repartiment: Vincent Cassel i Reda Kateb Dels mateixos creadors de l'exitosa "Intocable", aquesta pel·lícula aborda amb humor i optimisme la problemàtica dels nens autistes. Basada en fets reals, Bruno i Malik són dos amics molt diferents en caràcter i creences religioses que fa 20 anys que estan a càrrec de dues organitzacions sense ànim de lucre. Bruno treballa amb nens autistes i Malik, educa i forma a joves conflictius de barris pobres perquè siguin cuidadors de casos extrems. Tots dos han creat una associació excepcional, fora dels entorns tradicionals, per a unes persones extraordinàries. Cinema en català Especials Bruno i Malik són dos amics que porten 20 anys a càrrec de dues organitzacions sense ànim de lucre per a ajudar a nens i adolescents autistes.... Ver ahora

Pa negre (2010), d'Agustí Villaronga Repartiment: Francesc Colomer, Nora Navas, Roger Casamajor i Laia Marull L'adaptació cinematogràfica de la novel·la d'Emili Teixidor va ser mereixedora de 9 Premis Goya i la Petxina de Plata a millor actriu en el Festival de Sant Sebastià. Durant els durs anys de la postguerra, en una zona rural de Catalunya, un nen anomenat Andreu, la família del qual pertany al bàndol dels perdedors, troba un dia en el bosc els cadàvers d'un home i el seu fill. Les autoritats sospiten del seu pare, però Andreu intenta trobar al culpable. En aquestes circumstàncies, es produeix en l'Andreu el despertar d'una consciència moral que s'oposa a la mentida com a instrument del món dels adults. Somos cine Pan negro (Pa negre) Dirigida por Agustí Villaronga, ganó nueve Premios Goya en 2011, incluyendo mejor película, director y actriz. ... Ver película

Només les bèsties (2019), de Dominik Moll Repartiment: Denis Ménochet, Valeria Bruni-Tedeschi, Laure Calamy, Nadia Tereszkiewicz Basada en la novel·la homònima de l'escriptor francès Colin Niel, 'Només les bèsties' és un thriller que parla "de la terra, el silenci dels homes, la frustració, el dolor i els plaers efímers". La història es desenvolupa al voltant de la desaparició d'una dona, Évelyne Ducat, el misteri de la qual irromprà en les vides d'altres cinc personatges, que directament o indirectament van tenir relació amb ella. Una pel·lícula absorbent que desplega tot un puzle de punts de vista on descobrirem que cap personatge és tan innocent com sembla. Cinema en català Només les bèsties Una dona desapareix. Després d'una tempesta de neu, el seu cotxe és descobert en una carretera en direcció a un poble remot.... Ver ahora