La llegada de Beatriz a La Promesa ha cambiado por completo el comportamiento de Martina. Su supuesta amiga guarda un secreto del pasado de la sobrina del marqués que puede dejar a toda la familia Luján con la boca abierta. ¿De qué se trata? ¿Se lo contará a Alonso? ¿Lo descubrirá Curro? ¡Necesitamos saber toda la verdad!

Desde el reencuentro entre Martina y Beatriz, la sobrina del marqués ha intentado solucionar los problemas que existen entre ambas. En esas conversaciones han salido a la luz algunas pistas clave: Martina asegura que no tiene la culpa de nada. Al contrario de lo que piensa Beatriz: “Desde aquella terrible noche, mi vida no volvió a ser la misma. Tú fuiste la única culpable”. Otro de los puntos fundamentales en esta trama ha sido el momento en el que Martina se ha disculpado con Oltra: “Fue un juego inocente, no sabía que aquello iba a tener consecuencias tan graves” . ¿Todo esto por una travesura?

Las sospechas de Alonso

Desde el primer momento, Alonso se percató de la tensión que existía entre Martina y Beatriz: “He visto cómo os saludabais y dos amigas que se quieren mucho son un poco más efusivas”. El marqués sabía que su sobrina ocultaba algo, aunque ella lo negara rotundamente. Aún así, decidió no involucrarse en sus problemas y dejar que Martina resolviera por sí misma sus asuntos pendientes. Lo único que le pidió fue que no se hospedara durante mucho tiempo en La Promesa, ya que, tras el fallecimiento del barón, la llegada de Lorenzo y la baronesa y la marcha de Cruz, no era el mejor momento para recibir visitas de personas desconocidas: “No me gustaría que se quedara demasiado tiempo”.

Haciendo caso a las peticiones del marqués y para su propio beneficio, Martina ha intentado forzar la salida de Beatriz del palacio en varias ocasiones. Al no conseguirlo, ha decidido sincerarse con el marqués: “Merece saber la verdad sobre Beatriz Oltra”.