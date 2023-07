El Consell de Ministres preveu aprovar aquest dimarts l'eliminació de l'ús obligatori de les mascaretes en farmàcies, hospitals, residències i altres centres sanitaris. L'última de les mesures de caràcter general per a evitar contagis de COVID-19 s'aixecaria quan es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat.

El Govern faria aquest pas després que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va donar suport a la retirada el passat 23 de juny i que epidemiòlegs sanitaris i experts en malalties infeccioses ja manifestessin a l'abril que havia arribat el moment de deixar enrere les màscares.

Amb tot, la màscara podria continuar sent obligatòria en espais concrets amb persones immunodeprimides o vulnerables, com les plantes d'oncologia o una UCI, i es recomanaria en altres espais amb persones vulnerables.

Tres anys de mascaretes

Les màscares van aparèixer en les vides de tots els espanyols a l'inici de la pandèmia de coronavirus el març de 2020, però no va ser fins a maig d'aquest any que es van imposar per a qualsevol interacció social fora de casa. Amb alguna tira i arronça en la flexibilitat de la norma depenent de les ones de COVID-19, la protecció respiratòria va deixar de ser obligatòria en exteriors fa gairebé un any i mig, el 10 de febrer de 2022.

Dos mesos després, el 20 d'abril de 2022, també es va aixecar la mesura en la majoria dels espais interiors, però es va mantenir en centres sanitaris, farmàcies i també en autobusos, metres, trens, avions, taxis… Finalment, al febrer d'enguany, es va retirar en el transport públic.