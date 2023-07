La pagesia inicia una tractorada fins a Madrid

De Girona a Madrid. Aquest és el recorregut que farà la pagesia catalana des d'aquest dilluns i fins dimecres, quan es concentraran amb altres companys de la resta d'Espanya davant el Ministeri d'Agricultura. Unió de Pagesos ha iniciat aquesta marxa per reclamar al govern central que concreti com es distribuiran les ajudes al sector, contemplades en el reial decret que va aprovar per fer front a la sequera.

Acompanyats de diversos representants polítics i alguns familiars, 6 pagesos s'han trobat a la plaça del Vi de Girona per iniciar aquesta nova protesta del sector. Des d'Unió de Pagesos, Joan Caball recorda que els pagesos de Catalunya són els que més han notat la sequera a la península, juntament amb els que depenen de la Confederació hidrogràfica del Guadalquivir. En concret, els regants de la Muga, el Ter i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han estat els que més han notat aquestes restriccions.

El recorregut Els pagesos gironins han estat els primers en arrencar, ja que són els que més quilòmetres tenen per davant. Si no hi ha cap imprevist, de Girona s'han desplaçat fins a Aiguaviva, d'allà a Santa Coloma de Farners, Viladrau i enfilaran direcció Calaf per arribar a Lleida al vespre on faran nit. A la capital del Segrià se'ls hi uniran altres companys i abans d'abandonar la comunitat s'espera que alguns pagesos de Batea i Amposta s'afegeixin a la marxa. Aquest dimarts dormiran a Guadalajara i dimecres sortiran cap a Madrid, on confluiran amb la resta de columnes que venen d'altres zones d'Espanya. La previsió és que a quarts de dotze del matí de dimecres estiguin davant del Ministeri d'Agricultura.